Дмитрий Соболев: бюджетные ориентиры. Почему прожиточный минимум в Украине - это гарантированная бедность

Проект государственного бюджета на 2022 год. Именно этим документом в Украине устанавливается ряд социальных стандартов, в частности таких как прожиточный минимум и минимальная заработная плата.

К сожалению, оба эти показателя не являются следствием ни расчетов потребностей граждан, ни справедливого распределения затрат на производство товаров и услуг.

Хуже того, методика расчета прожиточного минимума вообще не имеет отношения к установлению его размера в проекте государственного бюджета.

Такая ситуация продолжается уже второе десятилетие подряд. Напомню, что Министерство социальной политики ежемесячно, в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О прожиточном минимуме», рассчитывает ориентировочный фактический размер прожиточного минимума. В частности, в ценах июля 2021 года в расчете на месяц на одного человека он составлял:

В то же время, в соответствии со ст. 7 Закона Украины «О государственном бюджете 2021», прожиточный минимум с 1 июля составлял:

Как можно увидеть, разница по каждой из категорий составляет почти 100%. То есть фактический размер прожиточного минимума вдвое больше бюджетного показателя.

Это не случайность и не изъяны расчетов. А является следствием государственной бюджетной политики, которая никоим образом не корреспондируется с государственной социальной политикой или политикой в сфере занятости.

Соответственно, на настоящее время фактический размер прожиточного минимума применяется для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине, однако и он в полной мере отражает необходимость обеспечения даже минимальных физиологических потребностей человека.

С 1999 года, когда в Украине вступил в силу закон о прожиточном минимуме, методология его расчета существенно не изменялась и базировалась исключительно на так называемом «физиологическом подходе», когда прожиточный минимум — это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Однако даже в рамках такого подхода есть по меньшей мере три градации его расчетов, а именно:

1. Минимум выживания — перечень товаров и услуг, потребление которых позволяет человеку не умереть при обычных условиях и без каких-либо форс-мажорных обстоятельств;

2. Минимум потребления (или воспроизводства) — когда человек имеет возможность удовлетворять базовые потребности и продлевать жизнь благодаря рождению детей, но не развиваться профессионально. То есть, кроме еды и одежды еще иметь возможность посещать кино, театр, музеи и библиотеки (то есть, отдыхать) и содержать ребенка;

3. Минимум развития — когда средств, пусть и минимально, хватает на текущее профессиональное образование, саморазвитие, спорт и медицину.

Украина уже 22 года подряд использует расчеты по первой градации: минимум выживания. Отмечу, что в каждой из этих градаций обязательно и необходимо учитывать затраты на обеспечение жильем, чего вообще нет в методологии расчета прожиточного минимума в Украине, поскольку считается (напомню, что базовый закон — 1999 года!), что каждый украинский гражданин… обеспечен жильем без учета амортизации.

В ближайшее время власти, похоже, не собираются исправлять ситуацию. Если посмотреть на Бюджетную Декларацию на 2022−24 гг., то окажется, что прогнозируемый размер прожиточного минимум даже в 2024 году будет меньшим абсолютным показателем, чем рассчитанный Минсоцполитики фактический размер прожиточного минимума в июле 2021 года!

При таких условиях современный прожиточный минимум даже невозможно назвать себестоимостью жизни, потому что на него невозможно прожить теоретически.

Именно это является одной из основных причин общей бедности украинцев. Без ресурсов, которые можно потратить на расходы развития, единственное что остается нашим гражданам — это выживание.

Дмитрий Соболев, CSO ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», кандидат экономических наук, советник налогового и таможенного дела 1 ранга