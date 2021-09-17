В Киеве за трафиком на дорогах будут следить камеры с искусственным интеллектом

В Киеве на самых сложных перекрестках установили 31 камеру с интеллектуальной транспортной системой (ИТС), которые анализируют трафик на них.

Об этом написал заместитель главы КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич на странице в Facebook.

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«В Киеве продолжается внедрение транспортной системы на базе камер городской системы видеонаблюдения. Она поможет уменьшить пробки на дорогах и сделает муниципальный транспорт более эффективным», – написал он.

Оленич отметил, что такая система позволила разгрузить дороги одного из крупнейших городов в мире – Нью-Йорка.

Отметим, что ИТС анализирует данные с камер и корректирует транспортные потоки, чтобы максимально эффективно разгрузить дороги и качественно организовать работу общественного транспорта. Также при необходимости система будет отправлять сообщения в коммунальные службы или Патрульную полицию, что позволит уменьшить время реагирования на дорожные препятствия или ДТП.

Первыми камеры с ИТС получили следующие перекрестки:

бульвара Леси Украинки;

улицы Бассейной;

улицы Мечникова;

улицы Льва Толстого;

площадь Победы;

Европейская площадь.

До конца года планируется подсоединение еще 43 камер.