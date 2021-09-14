Сколько иностранной валюты продают и покупают украинцы

По данным Национального банка, украинцы в августе начали больше покупать иностранной валюты, чем продавать: чистая покупка составляет 2,2 млрд долларов, тогда как продажа – 1,99 млрд.

За 2015 год украинцы продали иностранной валюты на 49,5 млрд гривен, а купили – на 14,6 млрд. Больше всего валюты физлица продали в апреле – 5,4 млрд гривен, а купили – в январе (1,7 млрд гривен).

В течение 2016 года физлица в Украине продали на 82,4 млрд гривен иностранной валюты, а купили – на 19,1 млрд. Пик продаж пришелся на апрель-июль: например, в июне украинцы продали валюты на 10,6 млрд гривен. Покупали валюту украинцы больше всего в ноябре.

Объем продажи иностранной валюты в 2017 году составил 204,5 млрд гривен, а купли – 147,9 млрд гривен. В 2018 году украинцы продали валюты на 301,1 млрд гривен, а купили – на 261,2 млрд.

В 2019 году объем продажи валюты вырос до 383,2 млрд гривен, а в покупке – до 378,3 млрд. В течение прошлого года украинцы приобрели валюты на 427,6 млрд грн, больше всего в декабре – 43,7 млрд. Купили в 2020-м валюты на 400,8 млрд гривен, пик также пришелся на конец года – 48,1 млрд за декабрь.

В январе-июле этого года украинцы купили иностранной валюты на 321,6 млрд гривен, а продали – на 279,1 млрд.



Инфографика: «Слово и дело»

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