В этом году от приватизации ожидается получение 12 млрд грн — Шмыгаль

В 2021 году запланировано поступление от приватизации в бюджет 12 млрд грн.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

«В этом году началась большая открытая приватизация. Готовится к продаже ряд объектов. Мы ожидали продать 12 объектов», — пояснил премьер-министр.

Как отметил Шмыгаль, по объективным причинам шесть теплоэлектроцентралей переданы от Фонда госимущества в управление НАК Нафтогаза для того, чтобы подготовиться и пройти отопительный сезон.

«Когда работа и вопросы задолженности будут улажены на тех предприятиях, соответственно приватизацию продолжат. Но уже не в этом году», — отметил министр.

Также Шмыгаль сообщил, что в ноябре состоится конкурс по объединенной горно-химической компании.

«Это будет один из крупнейших объектов большой приватизации 2021 года. Его начальная цена 3,7 млрд грн», — отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в этом году в правительстве запланировано поступление от приватизации в бюджете 12 млрд грн.

Отметим, что в начале февраля 2021 года Верховная Рада разблокировала большую приватизацию в Украине, приняв закон № 4543.

Справка Finance.ua:

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