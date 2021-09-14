Украина поднялась на 15 позиций в мировом рейтинге скорости интернета

Украина заняла 77 строчку в рейтинге скорости интернета среди 224 стран и территорий. В прошлом году Украина заняла 92 позицию.
Об этом говорят данные исследования Worldwide broadband speed league 2021, проведенного агентством cable.co.ru.
Средняя скорость интернета через роутер (доступ по Wi-Fi) в Украине по итогам 370 000 тестовых исследований составила 25,26 Мбит/сек. Скорость мобильного интернета не исследовалась.
Отмечается, что скорость интернета в Польше – 63,84 Мбит/с, в Румынии – 67,40, в Словакии – 54,92, в Венгрии – 104,07, в России – 35,73. Из соседних стран скорость ниже только в Беларуси – 19,86 Мбит/сек.
ТОП-3 территорий по средней скорости интернета выглядят так: Джерси (274,27 Мбит/с), Лихтенштейн (211,26 Мбит/с), Исландия (191,83 Мбит/с).
Последние места заняли: Эфиопия (1,2 Мбит/с), Йемен (0,68 Мбит/с) и Туркменистан (0,5 Мбит/с).
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