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Назвали вредные привычки водителей, которые ломают автомобиль

Назвали вредные привычки водителей, которые ломают автомобиль

Даже опытные автомобилисты склонны к вредным привычкам, которые со временем губят транспортное средство.

«Танки грязи не боятся»

Автомобилям не стоит ездить по грязи. Мыть машину нужно регулярно хотя бы два раза в месяц, особенно зимой. Дело в том, что любая грязь и дорожные реагенты на кузове ускоряют процесс коррозии.

На высоких оборотах

Длительная езда на высоких оборотах негативно влияет на состояние узлов и агрегатов. Стоит помнить, что ремонт ДВС является одной из самых дорогих и сложных в реализации операций.

Неправильное давление

В руководстве по эксплуатации указано самое правильное давление в шинах, и этих цифр стоит придерживаться. Рекомендуется регулярно проверять давление в колесах, чтобы оно соответствовало оптимальному значению.

Рука на рычаге

Эта вредная привычка свойственна многим автомобилистам вне зависимости от стажа. Больше всего рука на рычаге плохо сказывается на «механике», но и «автомат» страдает порядочно.

Нога на педали

То же самое касается ноги на педали сцепления. Водитель может и сам не заметить, как начнет увеличивать давление на педаль. Это приведет к ускоренному износу и поломке в самый неподходящий момент.

«Маслом кашу не испортишь»

Безусловно, масло надо регулярно менять. Проверять его уровень стоит еженедельно и при необходимости доливать. Нехватка масла приведет к быстрой поломке агрегата.

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По материалам MMR
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