Bees Airline получил разрешения на чартерные рейсы зимой

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил права на выполнение чартерных рейсов по 12 маршрутам в зимний период. Finance.ua как портал, который знает все об экономии, узнал, куда будет летать лоукостер и как приобрести билеты.
Как сообщает Avianews, Госавиаслужба Украины оформила разрешения двумя отдельными приказами №1418 и №1423 от 10 сентября.
Bees Airline сможет совершать чартеры:
Все разрешения предусматривают, что Bees Airline может выполнять не менее одного рейса в неделю по всем маршрутам в период действия зимней навигации полетов сезона 2021/2022 годов. Она начнет действовать с 31 октября 2021 года и продлится до 26 марта 2022 года.
Покупка билетов. Сейчас Bees Airline не продает билеты на данные чартерные рейсы. Перелет можно получить в составе тура, если купить путевку туроператора, который сотрудничает с лоукостером.
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