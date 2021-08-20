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Bees Airline получил разрешения на чартерные рейсы зимой

Bees Airline получил разрешения на чартерные рейсы зимой

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил права на выполнение чартерных рейсов по 12 маршрутам в зимний период. Finance.ua как портал, который знает все об экономии, узнал, куда будет летать лоукостер и как приобрести билеты.

Как сообщает Avianews, Госавиаслужба Украины оформила разрешения двумя отдельными приказами №1418 и №1423 от 10 сентября.

Bees Airline сможет совершать чартеры:

  • из Киева на египетские курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, а также во второй по величине город Кении Момбасу;
  • из Львова лоукостеру разрешили летать в зимний период в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам;
  • из Одессы — в Шарм-эль-Шейх;
  • из Харькова — в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам;
  • из Запорожья — в Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам.

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Все разрешения предусматривают, что Bees Airline может выполнять не менее одного рейса в неделю по всем маршрутам в период действия зимней навигации полетов сезона 2021/2022 годов. Она начнет действовать с 31 октября 2021 года и продлится до 26 марта 2022 года.

Покупка билетов. Сейчас Bees Airline не продает билеты на данные чартерные рейсы. Перелет можно получить в составе тура, если купить путевку туроператора, который сотрудничает с лоукостером.

По материалам Finance.UA
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