В каких отраслях больше всего зарплатных долгов (инфографика)

В Украине последние несколько лет увеличивается зарплатная задолженность. Например, в начале 2018 года долг в стране составил 2,4 млрд грн, а в начале текущего года – 3,1 млрд.

Журналисты изучили, как менялся объем задолженности по зарплате и в каких отраслях экономики долги за последний год выросли.

В 2010-2014 годах задолженность по зарплате ежегодно уменьшалась. В 2015 году общий долг резко вырос на 75,3% – до 1 млрд 320,1 млн грн. По состоянию на начало 2016 года долг составлял 1 млрд 880,8 млн грн, на 42,5% больше, чем годом ранее.

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Ситуация немного улучшилась в 2017 году: в январе долг составлял 1 млрд 791 млн грн, на 4,8% меньше, чем в предыдущем году. Затем задолженность вновь начала расти: в 2018 году – 2 млрд 368,4 млн грн (+32,2%), в 2019 году – 2 млрд 645,1 млн грн (+11,7%), в 2020 году – 3 млрд 34,4 млн грн (+14,7%).

По состоянию на январь 2021-го общий долг по зарплате в Украине составил 3 млрд 136,7 млн грн – на 3,4% больше, чем в прошлом году.

К началу августа задолженность выросла уже до 3 млрд 961 млн 360 тыс. грн – на 81,7% больше, чем годом ранее. Зарплата не выплачена 154,1 тыс. работников.

Наибольший долг по зарплате в отрасли промышленности – по состоянию на начало августа 108 тысячам работников не выплатили чуть больше 3 млрд грн (+91%).

Долг в области профессиональной, научной и технической деятельности составляет 329 млн 822 тыс. грн (+43,7%). Зарплату не получили 8,3 тысячи человек, работающих в сфере. В области транспорта, логистики и курьерской деятельности зарплатный долг составляет 218 млн 192 тыс. грн (+25,6%).

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По сравнению с прошлым годом резко вырос долг по зарплате в отрасли финансов и страхования – до 2,3 млн грн. Ощутимо также выросла задолженность по зарплате в области здравоохранения и соцпомощи, строительства, операций с недвижимостью и ІТ.

Если сравнивать с августом 2020-го, уменьшился зарплатный долг только в отельно-ресторанном бизнесе и сфере искусства, спорта и развлечений.

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