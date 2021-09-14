Считают ли доходом единщика проценты от депозита - объяснение ГНС

Проценты, полученные от банка за пользование средствами на счете (как депозитном, так и текущем) не включаются в доход ФЛП – плательщиков единого налога первой – третьей групп.
Об этом напоминает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Как сообщается, доходом физического лица – предпринимателя – плательщика ЕН является доход, полученный в течение налогового периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме. При этом в доход не включаются полученные пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности физическому лицу и используется в его хозяйственной деятельности.
Пассивные доходы – доходы, полученные в виде, в частности, процентов на текущий или депозитный (вкладной) банковский счет.
Проценты – доход, уплачиваемый заемщиком в пользу кредитора как плата за использование привлеченных на определенный или неопределенный срок средств или имущества.
В проценты включаются:
Проценты начисляются в виде процентов на основную сумму задолженности или стоимости имущества либо в виде фиксированных сумм.
В случае если привлечение средств осуществляется путем продажи облигаций, казначейских обязательств или сберегательных (депозитных) сертификатов, эмитированных заемщиком, или путем учета векселей и осуществления операций по приобретению ценных бумаг с обратным выкупом, сумма процентов определяется путем начисления их на номинал такой ценной бумаги, выплаты фиксированной премии или выигрыша или путем определения разницы между ценой размещения и ценой погашения такой ценной бумаги.
Платежи по другим гражданско-правовым договорам независимо от того, установлены они в абсолютных ценах или в процентах суммы договора либо другой стоимостной базы, не являются процентами.
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