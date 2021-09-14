WhatsApp разрабатывает новую функцию для iOS

Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию для пользователей с операционной системой iOS, которая позволит делать транскрипцию голосовых сообщений.
Об этом сообщает 9To5mac.
Сама же транскрипция будет делаться на устройствах пользователей, и таким образом ни WhatsApp, ни Facebook не будут иметь доступа к содержанию этих сообщений.
Новая функция также поможет Apple улучшить свою технологию распознавания речи. Кроме того, она будет совершенно необязательной.
Пока что новая функция находится на стадии разработки, и ее еще нельзя протестировать на практике.
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