За что будут аннулировать диплом о высшем образовании

Кабинет Министров принял решение, которое позволяет аннулировать диплом бакалавров и магистров из-за нарушения академической добропорядочности. Нарушение должен фиксировать ученый совет каждого учреждения высшего образования. Человек, которого обвиняют в нарушении, может сам отказаться от диплома и пройти повторную аттестацию.
Прежде всего, отмена решения о получении высшего образования и присвоении соответствующей квалификации будет касаться младших бакалавров, бакалавров и магистров.
В таком случае документ о высшем образовании становится недействительным. Однако в течение двух месяцев человек может подать апелляцию в Министерство образования или обжаловать решение в суде.
Что считается нарушением академической добропорядочности (в частности, в квалификационной работе):
Сообщить о факте нарушения можно на официальный адрес вуза, выдавшего документ об образовании. Для этого нужно указать данные о нарушителе, изложить содержание нарушения и предоставить доказательства для подтверждения.
Анонимные сообщения не подлежат рассмотрению, поэтому заявителю нужно оставить свои контактные данные.
Инфографика: «Слово и дело»
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