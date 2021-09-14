За что будут аннулировать диплом о высшем образовании

Кабинет Министров принял решение, которое позволяет аннулировать диплом бакалавров и магистров из-за нарушения академической добропорядочности. Нарушение должен фиксировать ученый совет каждого учреждения высшего образования. Человек, которого обвиняют в нарушении, может сам отказаться от диплома и пройти повторную аттестацию.

Прежде всего, отмена решения о получении высшего образования и присвоении соответствующей квалификации будет касаться младших бакалавров, бакалавров и магистров.

В таком случае документ о высшем образовании становится недействительным. Однако в течение двух месяцев человек может подать апелляцию в Министерство образования или обжаловать решение в суде.

Что считается нарушением академической добропорядочности (в частности, в квалификационной работе):

плагиат;

фабрикация;

фальсификация;

списывание;

обман;

взяточничество.

Сообщить о факте нарушения можно на официальный адрес вуза, выдавшего документ об образовании. Для этого нужно указать данные о нарушителе, изложить содержание нарушения и предоставить доказательства для подтверждения.

Анонимные сообщения не подлежат рассмотрению, поэтому заявителю нужно оставить свои контактные данные.



Инфографика: «Слово и дело»