Екатерина Артюх: отдых в несезон. О ценах и направлениях

Отправиться в отпуск, когда основной туристический поток схлынул — желание многих путешественников. Под словосочетанием «бархатный сезон» люди чаще всего понимают пустые пляжи, солнечную погоду и низкие цены.

Но действительно ли такое видение все еще актуально, и не стал ли отдых осенью новым пиковым сезоном?

Мечты vs реальность

Представление о дешевом бархатном сезоне сохранилось с советских времен и связано с тремя ключевыми факторами: погодными условиями субтропиков (основные курорты были в Крыму и на черноморском побережье Кавказа), фиксированным рабочим днем с бюрократизированной процедурой оформления отпуска, а также началом учебного года.

Соответственно считалось, что после 1 сентября поток туристов уменьшается, а летняя погода все еще остается. Как результат, счастливчики могли значительно сэкономить на отдыхе в сентябре и начале октября по сравнению с теми, кто ехал летом.

Однако сегодня ситуация кардинально изменилась.

Во-первых, доступны маршруты в разные части мира, а это значит, что теплые места можно найти 365 дней в году.

Во-вторых, изменились формы занятости – все больше предпринимателей и фрилансеров не привязаны к летним каникулам.

Сделала вклад и пандемия коронавируса, которая отправила миллионы людей на удаленную работу, что также повлияло на подходы по выбору периода путешествия.

Да, все еще сохраняется условие начала учебного года, и действительно семьи с детьми реже выбирают поездки осенью, но и здесь четких правил нет — исключения случаются.

Климат и цены

Сейчас основным критерием, влияющим на ценовую политику путешествий, остается спрос. А он, в свою очередь, зависит от комфортной погоды.

Именно поэтому в международной туристической индустрии используется термин shoulder season — период между пиковыми нагрузками и полным затишьем. Для каждой страны он свой в соответствии с климатическими особенностями.

Цена может быть и ниже на 10 — 30%, а может и не отличаться. Например, на отдых в Египте (от 7 054 грн* в формате все включено) во время осенних каникул не стоит рассчитывать на снижение цены.

Среди доступных украинцам в этом сезоне направлений быстрее всего такой период наступает в странах Адриатики. Так, в Черногории уже в конце сентября температуры падают, а с ними и цены — от 6 996 грн*).

Это идеальный момент, чтобы поездить по стране, прогуляться по улочкам старинных городков и насладиться местной кухней. Аналогично цены колеблются на курортах Албании (от 6 654 грн*) и Хорватии.

В североафриканском Тунисе сезон также длится до конца сентября, цена в это время года начинается от 9 681 грн* за путешествие на неделю с завтраками для одного человека.

Конечно, здесь также цены зависят от загрузки по месяцам, но сентябрь и октябрь все чаще остаются доступными по летней стоимости. До конца октября продолжается летняя погода на Кипре и курортах Греции: Крите (от 8 653 грн*), Корфу (от 13 376 грн*), Родосе (от 12 795 грн*).

В популярной среди наших граждан Турции (от 5 093 грн* в формате все включено) сезон длится намного дольше — на средиземноморском побережье купаться можно даже в ноябре.

Людей действительно становится меньше, но ожидать стремительного снижения стоимости отдыха не следует — отели все еще загружены, но точечно цены иногда снижаются, и пиковые августовские ценники постепенно уменьшаются до уровня июня и июля.

При этом очереди на экскурсиях все же значительно короче, а дневные температуры не такие утомительные, как во время летней жары. Поэтому получается, что комфорт путешествия увеличивается, а расходы остаются на том же уровне, что и летом.

Если речь идет не о пляжном отдыхе, а о поездках в европейские города, то такие направления, как Барселона (от 30 665 грн* с завтраками), Лиссабон (от 26 277 грн* с завтраками) или Париж — имеют стабильный спрос в течение всего года, поэтому здесь цены почти не меняются, а в некоторых случаях даже растут, когда погода становится комфортной для прогулок.

Однако такая ситуация присуща не только городам, но и некоторым направлениям, сочетающим природные и культурные локации.

Так, например, на Мадейру (от 18 652 грн* с завтраками) или в Аликанте (от 14 623 грн* с завтраками) поток туристов почти не меняется в течение года.

* – цены указаны по состоянию на 13 сентября 2021 г. за 7 ночей для одного взрослого.

Бархат во все сезоны

Чтобы получить преимущества недорого отдыха в конце или до начала сезона, следует выбрать одну из двух стратегий: либо сначала выбрать страну, узнать о климатических условиях там и планировать соответственно от этого, или просто спросить у турагента, где именно сейчас можно найти недорогие предложения.

Кроме того, иногда спрос колеблется ситуативно, и отдельные владельцы гостиниц могут снижать цены даже, когда сезон еще продолжается. Это мгновенно отображается в системе турагентов и позволяет им делать более выгодное предложение.

Однако если путешественники нацелены на какое-то конкретное место, то лучше позаботиться о раннем приобретении тура.

Например, этой осенью при условии заблаговременного бронирования отдых на двоих в формате «все включено» стартует от 9300 грн.

В стоимость входят перелеты и медицинская страховка. Конечно, здесь влияет близость к теплым странам, и зимой улететь на юг будет значительно дороже, ведь искать теплые пляжи нужно будет гораздо дальше.

Однако чем раньше позаботиться об организации путешествия, тем больше шансов, что удастся сделать его более экономным.

Екатерина Артюх, руководитель отдела развития направлений Join UP!