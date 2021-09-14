Новые правила, проверки и поиск подделок COVID-сертификатов

Украинские власти готовятся к усилению карантина в стране. Под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось селекторное совещание по предотвращению распространения болезни COVID-19.

Ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности могут не распространять на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты, предложили в Минздраве.

Такой сертификат удостоверяет:

вакцинацию,

действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР -тест,

-тест, или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Правоохранители возобновили проверки на соблюдение карантинных правил.

На прошлой неделе проверены 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлены 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесены почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.

Поиск подделок COVID-сертификатов. Правоохранители активизируют проверки относительно возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции.