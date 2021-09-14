Особенности продажи и покупки автомобиля

Покупка авто – это серьезный шаг, к которому следует тщательно подготовиться и изучить все тонкости данной сделки. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, о чем следует знать покупателям и продавцам.

Как сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи, часто граждане предпочитают более быстрый и дешевый способ приобретения автомобиля и не переоформляют право собственности на него, не понимая при этом возможных негативных последствий.

Статья 317 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что только владельцу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Существует несколько способов приобретения транспортного средства.

Приобретение автомобиля в автосалоне

Безопасным способом приобретения транспортного средства является покупка нового автомобиля в автосалоне. Такая процедура обязательно сопровождается заключением договора купли-продажи автомобиля и его последующим подписанием. Стоит внимательно прочитать договор и особенно обратить внимание на следующие пункты:

срок поставки транспортного средства;

условия, связанные с авансовой выплатой;

точная модификация и комплектация автомобиля.

Приобрести автомобиль недостаточно, нужно быть крайне внимательным и при его получении. Совет: не нужно ничего подписывать, не убедившись в отсутствии каких-либо недостатков и дефектов, не проверив соответствие комплектации, работу и исправность всех систем автомобиля и осветительных приборов; состояние лакокрасочного покрытия и т.д. После подписания договора все последующие претензии и требования будет сложно доказать.

После выяснения всех деталей и интересующих вопросов можно переходить от процедуры оформления к регистрации транспортного средства.

При регистрации автомобиля взимается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи. Ставки сбора установлены от 3% до 5% в зависимости от стоимости автомобиля. После первичной регистрации транспортного средства, покупатель получает свидетельство о регистрации (технический паспорт) и комплект номерных знаков.

Приобретение подержанного автомобиля по договору купли-продажи

При приобретении подержанного автомобиля, надежным способом является заключение договора купли-продажи у нотариуса. Нотариус проверяет подлинность предоставленных документов и отсутствие обременений (арест, запрет, наличие кредита) на транспортное средство.

Перед подписанием договора купли-продажи необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием. Также, не стоит забывать и об акте приема-передачи, который отражает фактическую передачу транспортного средства с указанным состоянием на момент покупки.

Полностью завершенной сделка может считаться только после внесения соответствующих данных о новом владельце в технические документы на транспортное средство.

Также, переоформить право собственности на автомобиль можно, оформив договор купли-продажи с последующей регистрацией автомобиля на нового владельца в сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Приобретение автомобиля по доверенности

Если вы приобрели автомобиль, лишь получив на руки технический паспорт, или нотариально заверенную доверенность, то должны понимать, что право собственности на это транспортное средство остается у предыдущего владельца. Такая сделка в себе может нести множество скрытых нюансов, которые «продавец» умышленно не озвучивает.

Негативные последствия могут в этом случае быть у обеих сторон таких отношений, а именно:

доверенность может быть отозвана в любой момент;

действие доверенности прекращается в случае смерти доверителя и в этом случае наследники могут предъявить требования в отношении транспортного средства;

владелец автомобиля может продать транспортное средство другому лицу и т.д.

«Продавец» также должен понимать, что передавая автомобиль по доверенности и оставаясь собственником, он, например, может оказаться ответчиком по делу о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия третьему лицу.

Поэтому будущим покупателям и продавцам транспортных средств следует ответственно относиться к совершению сделки по купле-продаже автомобиля, чтобы в будущем не возникали неприятные ситуации.

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