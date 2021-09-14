Два новых туристических города появятся в Египте в течение ближайших месяцев.
Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в интервью газете Известия.
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«В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два совершенно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин», — рассказал Халед аль-Анани.
Он отметил, что власти Египта работают над тем, чтобы связать все туристические зоны и города разными способами: дешевыми авиалиниями, летными программами, скоростными дорогами, железными дорогами.
Министр выразил уверенность, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится, подчеркнув, что власти Египта продолжает оказывать поддержку авиакомпаниям из других государств.
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