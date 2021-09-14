Аэропорт Борисполь рассказал, готов ли принимать самолеты-гиганты МАУ

Аэропорт Борисполь имеет опыт обслуживания крупнейших в истории украинской авиации самолетов Boeing 777−300, которые в ближайшее время должна получить МАУ, сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия.

Столичные воздушные ворота могут принимать как авиалайнеры этого типа, так и самолеты с большей массой и дальностью Boeing 777−300ER на свою основную полосу № 1 18L/36R. Она расположена рядом с терминалом D. Максимальная масса авиалайнеров при этом не должна превышать 352 441 кг.

По сути это означает, что Борисполь готов принимать Boeing 777−300 и Boeing 777−300ER без ограничений, поскольку их максимальная взлетная масса составляет 351 535 кг.

«Движение по всем рулежным дорожкам разрешается без ограничений кроме рулежной дорожки 10 и перрона G — на них движение возможно только не больше 10 раз в день, если вес воздушного судна превышает 322 903 кг», — добавили в аэропорту.

Это связано с тем, что максимальная масса Boeing 777−300ER превышает классификационное число покрытия PCN данной части аэродрома. Иными словами, если превысить установленные ограничения, бетон под давлением шасси может начать разрушаться.

Boeing 777−300 и Boeing 777−300ER можно запарковать рядом с терминалом D с использованием телескопических трапов, добавили в Борисполе. Для этого подходят сразу шесть стоянок: D11, D10, D9, D1, D2, D3.

О том, что МАУ осенью ввезет в Украину самые крупные в истории авиации страны самолеты Boeing 777−300, рассказал avianews.com исполнительный директор туроператора «Компас» Дмитрий Гудзий. Два авиалайнера будут рассчитаны на перевозку 426 пассажиров. Туроператор вместе с МАУ запустит несколько цепочек чартеров — на Доминикану, в мексиканский Канкун и на Мальдивы.

О появлении до конца 2021 года Boeing 777−300 в парке другой украинской авиакомпании Azur Air Ukraine заявил связанный с ней туроператор Anex Tour. Однако туристическая компания не раскрыла ни модификацию воздушного судна (Boeing 777−300 или Boeing 777−300ER), ни количество самолетов, которые ввезут в Украину.

В авиакомпании также не прокомментировали будущее пополнение флота. Возможно, самолет поступит из России. Российская Azur Air использует Boeing 777−300ER, которые рассчитаны на перевозку 531 пассажира. Согласно данным реестров, российская и украинская Azur Air регулярно обмениваются флотом.