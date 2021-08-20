Как выросли тарифы на комуслуги за год — Госстат (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, как выросли тарифы за год. По данным Госстата, в Украине тарифы на газ за год выросли на 96,1%.

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В целом средняя стоимость квартплаты, воды, электроэнергии, газа и других видов услуг в стране поднялась на 29%. Больше всего поднялись цены на электроэнергию (36%).

Рост на виды коммунальных услуг:

водоснабжение – 11,8%;

канализация – 18,6%;

содержание жилья и придомовых территорий – 3,2%;

электроэнергия – 36,6%;

отопление и горячая вода – 13,9%.

При этом на конец июля 2021 г. задолженность населения по уплате за поставки и распределение природного газа составила 23,7 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 20,3 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,5 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Инфографика Госстата

Для сравнения коммунальные тарифы в Украине и Польше: в Польше соотношение средняя зарплата/коммунальные платежи составляет 15,6%.

По словам председателя Комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олега Попенко, «по состоянию на декабрь 2020 года средняя зарплата в Польше составляла 41 758 грн ($1478). Квартплата забирает до 600 злотых (4000 грн) в месяц. В эту сумму входит отопление, вывоз мусора, капремонт дома и даже налог на землю. Газ с абонплатой в среднем обходится полякам до 100 грн/мес. Электроэнергия при потреблении в среднем до 220 кВт·ч в месяц + абонплата 90 грн обойдется в 904 гривны, учитывая ночной тариф 3,7 грн за кВт·час. Если сюда добавить еще горячую воду и др., в среднем имеем 967 злотых или 6480 грн».

Коммунальные тарифы в Украине составляют от 1840 до 3466 гривен, то есть в среднем примерно 3000 гривен в месяц.

Справка Finance.ua:

сниженный тариф на электроэнергию будет действовать до конца апреля 2022 года. Кабинет Министров зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

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