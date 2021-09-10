С сентября вся электроэнергия должна продаваться на бирже — Нацкомиссия

С 1 сентября 2021 года все производители обязаны продавать электроэнергию на бирже.
Об этом во время брифинга сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко.
«С 1 числа этого месяца есть обязательства у всех производителей продавать электроэнергию исключительно на бирже», — сказал Коваленко.
В НКРЭКУ считают, что такой подход упростит поставщикам доступ на рынок. Норма будет действовать до марта 2022 года, но регулятор рассчитывает на продление ее действия.
Напомним, в июле НКРЭКУ начала расследование поведения участников рынка электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ).
Кроме того, Антимонопольный комитет (АМКУ) по собственной инициативе начал расследование наличия или отсутствия признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынке электроэнергии.
Причиной расследований стало резкое уменьшение цены на электроэнергию на РСВ в первые дни июля из-за вывода спроса на рынок двусторонних договоров (РДД).
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