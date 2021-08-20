Что происходит на рынке офисной недвижимости по состоянию на начало бизнес-сезона

По состоянию на сентябрь 2021 года общее предложение офисных помещений в Киеве составляет 2 147 тыс. кв. м. При этом новых предложений сейчас на рынке – 126 тыс. кв. м.
Об этом Finance.ua сообщили эксперты Colliers Ukraine.
Прогнозы. Согласно оценке экспертов Collliers Ukraine, на 2022-2023 годы к введению в эксплуатацию запланировано примерно 315 тыс. кв. м. Вероятно, заявленные объекты будут введены с низким показателем вакантности, учитывая растущую востребованность на качественные помещения среди арендаторов. Показатель перспективного предложения к концу 2021 года составляет 78 тыс. кв. м.
Наблюдается тенденция постепенного снижения вакантности в классах А и В с 11,0% за 2 квартал 2021 года до 9,5% на начало сентября 2021 года. В частности это связано с вводом в эксплуатацию бизнес-центров с высоким показателем заполняемости.
«В Киеве есть несколько новых проектов, которые качественно выделяются на фоне других БЦ: отличаются в первую очередь планировочными решениями, концепцией, современной инженерией, зеленой сертификацией. Примером такого бизнес-центра класса А, который строится с учетом всех современных требований, является бизнес-центр Mag.Nett. Качество объекта также подтверждает то, что на этапе ввода в эксплуатацию первой очереди заполняемость объекта составляет около 90%», – отмечает Александр Семенов, ведущий эксперт Colliers Ukraine в сегменте офисной недвижимости.
Что с арендными ставками? Аналитики отмечают тренд умеренного роста арендных ставок на офисные помещения:
Сейчас на офисном рынке наблюдаются признаки ситуации, когда арендаторы не хотят, а управляющие компании уже не могут жить по старым стандартам.
По данным аналитиков, закономерная миграция топовых арендаторов в более качественные бизнес-центры приведет к реконцепции/реконструкции офисных центров, которые менее соответствуют новым трендам и современным требованиям, в долгосрочной перспективе. А развитие сегмента будет двигаться в том числе и в сторону создания бизнес-парков.
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