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Банки смогут кредитовать онлайн благодаря «Дия.Подпись»

Банки смогут кредитовать онлайн благодаря «Дия.Подпись»

Банки смогут подписывать с заемщиками кредитные договоры онлайн благодаря использованию украинцами услуги «Дия.Подпись» в мобильном приложении «Дия».

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Потребительское кредитование — 2021: каким будет новый бизнес-сезон», который провел «Финансовый клуб».

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«Очень большой шаг сделан в этом направлении со стороны регулятора, со стороны Министерства цифровой трансформации. Мы сотрудничаем со всеми крупными сетями бытовой техники и к высокому сезону, к октябрю, рассчитываем, что все запустят „Дию“, то есть использование цифровых е-паспортов при кредитовании в магазинах. Это позитивный шаг: и уменьшение бумажного документооборота, и более удобно клиенту пользоваться — носить с собой смартфон, а не кипу документов», — отметил заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.

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Другие банки также хотят использовать новые возможности.

«Многие банки благодаря „Дие“, Минцифре, инициативе НБУ будут упрощать процедуры. Банк „Глобус“ уже может подписывать кредитные договоры „Дия.Пидпис“. Это очень классно. И, в принципе, я уверен, что все банки будут туда идти. Как минимум повторные кредиты для наших заемщиков мы начнем выдавать, уже не приходя в банки, и скоро начнем выдавать кредиты новым заемщикам без визитов в банк, как это делают финкомпании, гораздо более простым способом, чем это выдает банк», — говорит начальник отдела по работе с физическими лицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олег Заяц.

Новые технологии и ослабление регуляции сделают банковское кредитование онлайн быстрее, почти как у финкомпаний.

«Кредит „Манивео“ — это несколько кликов, а взять кредит в банке онлайн — это целый процесс, который нужно пройти. „Финки“ быстрее и комфортнее для клиента. Банки могут прийти в этот сегмент и составить серьезную конкуренцию, но пока они ее проигрывают», — пояснил заместитель председателя правления Таскомбанка Артур Муравицкий.

«Дия.Подпись» предоставляет банкам почти те же возможности, которые годами финкомпаниям предоставлял OTP-пароль в СМС.

«Финкомпании регулируются законом об электронной коммерции, где подписью является OTP-пароль, а у банков есть прямой запрет использовать такой аналог подписи без договорных отношений с клиентом. Это закрывало сегмент онлайн-кредитования для банков. Но сейчас появилась „Дия.Подпись“, и с клиентами, которые используют „Дия.Подпись“, мы можем использовать ее для заключения сделок», — сказал Александр Дубихвост.

По материалам Финансовый клуб
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