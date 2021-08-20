Министр финансов Сергей Марченко на Украинском Финансовом Форуме заявил, что первый год накопительных пенсий аккумулирует 56 млрд грн.

«Отчисления за счет перераспределения части процента ЕСВ. Цена вопроса на 2023 год, если 1,1%, то примерно 53-56 млрд грн», – сказал министр финансов.

Большая часть этих средств, вероятно, будет храниться в долгосрочных ОВГЗ.

«Я сомневаюсь, что к тому времени будет что-то настолько защищенное, безрисковое», – сказал он.

Введение обязательных накопительных пенсий должно состояться с 2023 года.

Справка Finance.ua:

в рамках пенсионной реформы в Украине будет предусмотрена серьезная защита накоплений украинцев.

законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Человек будет владельцем своих пенсионных накоплений, сам будет выбирать, в каком фонде накапливать, может сменить фонд в любое время, если что-то не нравится, оставить пенсионные накопления по наследству, воспользоваться ими в критических случаях, например для лечения;

министр финансов Сергей Марченко отметил, что люди, которые не откладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий ввиду неблагоприятной демографической ситуации в стране.

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