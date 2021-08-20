Министр финансов Сергей Марченко на Украинском Финансовом Форуме заявил, что первый год накопительных пенсий аккумулирует 56 млрд грн.
«Отчисления за счет перераспределения части процента ЕСВ. Цена вопроса на 2023 год, если 1,1%, то примерно 53-56 млрд грн», – сказал министр финансов.
Большая часть этих средств, вероятно, будет храниться в долгосрочных ОВГЗ.
«Я сомневаюсь, что к тому времени будет что-то настолько защищенное, безрисковое», – сказал он.
Введение обязательных накопительных пенсий должно состояться с 2023 года.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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