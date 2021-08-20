Наталья Грушевская: «Дія Сіті» — эксперимент законодателя или новые возможности?

Сектор информационных технологий в Украине развивается семимильными шагами и является если не приоритетным, то чрезвычайно важным для экономики. Такие же тенденции по всему миру.

В частности, согласно исследованию рынка ИT-услуг, проведенного компанией IndustryACR, ожидается, что к 2026 году размер мирового сектора ИТ-услуг достигнет 1123,57 миллиарда долларов, возрастая на уровне 8,02% в течение 2021−2026 годов.

Государства заинтересованы в том, чтобы как можно большая часть этих миллиардов генерировалась на их территории. Поэтому мы можем наблюдать много примеров введения специального налогового режима для представителей ИT-индустрии.

Так, например, в Эстонии, Великобритании, Индии действуют специальные условия для стартапов. Польша с 2021 года ввела налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, который должен стимулировать реинвестирование прибыли в развитие бизнеса.

Дошла эта тенденция и к нам. 14 августа 2021 года вступил в силу ЗУ «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» (№ 1667-ІХ). Какие же нововведения он предусматривает? Предлагаем выяснить.

Быть или не быть

Чтобы получить все обещанные Законом преференции (уменьшение налоговой нагрузки, дополнительные гарантии, гибкий режим работы и т. п. ), бизнесу нужно иметь статус резидента «Дія Сіті».

Государство не обязывает к этому и не ограничивает возможность выхода из состава резидентов, а также не урезает в правах те компании, которые продолжат работать вне пространства «Дія Сіті».

Статус резидента предоставляется по факту внесения компании в соответствующий реестр на основании заявления. При этом предприятие должно отвечать четырем основным критериям и не подпадать под основания для отказа в получении такого статуса.

Закон гарантирует, что государство не будет вмешиваться в деятельность резидентов, если она осуществляется в рамках законодательства.

Кроме того, в случае неоднозначного толкования норм права о правах и обязанностях субъектов, решение будет приниматься в пользу резидента «Дія Сіті».

В то же время государство гарантирует, что не станет увеличивать регуляторную нагрузку и ограничивать права и гарантии, закрепленные Законом, в течение 25 лет со дня внесения в реестр записи о первом резиденте «Дія Сіті».

Как получить статус резидента «Дія Сіті»

Чтобы получить статус резидента, должны выполняться определенные условия:

среднее количество работников и гиг-специалистов в компании должно быть не менее 9 человек. Важно заметить, что привлеченные ФЛП во внимание не принимаются;

размер среднего месячного вознаграждения всех привлеченных специалистов (кроме ФЛП ) должен составлять не менее эквивалента 1200 евро. По данным ресурса jobs.dou.ua, медиана заработной платы разработчика (Software Engineer) на Java с опытом работы 2−3 года в июне-июле 2021 года по городу Киеву составляет 2400 долларов США ; для ниже оплачиваемых специалистов — тестировщиков (Manual QA Engineer) — 1525 долларов США . Очевидно, что с выполнением требования к среднему размеру вознаграждения для большинства ИТ-компаний проблем не будет;

компания должна специализироваться на направлениях, зафиксированных в Законе. К ним относятся, в том числе: компьютерное программирование, разработка компьютерных игр, обработка данных, управление веб-сайтами, проектирование робототехники, услуги в сфере кибербезопасности, предоставление образовательных услуг в области информационных технологий и даже организация киберспортивных соревнований и оказание рекламных услуг с использованием программного обеспечения, разработанного с участием резидента «Дія Сіті» и т. п. ;

сумма доходов компании-резидента «Дія Сіті», полученных от осуществления перечисленных видов деятельности, должна составлять не менее 90% от суммы общего дохода за соответствующий период.

К тому же компания не должна подпадать под определенные в Законе запреты и ограничения:

1). Она не должна нарушать требования законодательства по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках;

2). Участником, акционером, бенефициаром компании не может быть лицо-резидент государства-агрессора;

3). Компания не должна иметь в составе участников, прямо или косвенно владеющих долей в размере более 25%, зарегистрированных в Иране и КНДР (странах, не сотрудничающих в направлении противодействия отмыванию доходов. — Ред.).

Кроме того, резиденты должны подавать регулярные отчеты о соответствии требованиям и проходить независимую аудиторскую проверку для подтверждения подлинности изложенной в отчете информации.

А зачем?

Резиденты «Дія Сіті» получают преимущества, предусмотренные налоговым законопроектом, который, по прогнозам специалистов, может быть принят уже в сентябре.

Среди них — возможность выбрать налог на выведенный капитал по ставке 9%.

В таком случае облагаются налогом операции по выведению капитала, а налог на прибыль не уплачивается.

Также предлагается зафиксировать ставку НДФЛ для привлеченных по гиг-контракту специалистов и штатных сотрудников, в том числе на авторское вознаграждение, на уровне 5% вместо 18%, которые применяются для физических лиц сегодня.

Однако наряду с преимуществами есть и ограничения. Налоговым законопроектом предусмотрено, что в базу налогообложения резидента «Дія Сіті» включаются расходы на оплату услуг плательщиков единого налога (ЕН) в сумме, превышающей 20% от общих расходов компании за отчетный период.

Другими словами, это означает ограничение возможности работать с ФЛП, которые обычно являются плательщиками ЕН.

То есть, например, если общие расходы компании за отчетный период составляют 100 тыс. гривен, то расходы на оплату услуг таких ФЛП не должны превышать 20 тыс. гривен. Если же эта сумма будет, например, 50 тыс., то компания будет вынуждена доначислить себе налог на прибыль на сумму 30 тыс. гривен.

Таким образом государство побуждает резидентов «Дія Сіті» отказаться от устоявшейся практики сотрудничества с разработчиками по схеме ФЛП.

Гиг-специалисты

Законом вводятся такие понятия, как «гиг-контракт» и «гиг-специалист». Кстати, в США и ЕС термин «гиг-работник» уже некоторое время активно используется для обозначения лица, привлекаемого для выполнения краткосрочной внештатной работы на гибких условиях.

В нашем же случае Законом никаких ограничений по типу работ/услуг или срока действия договора с гиг-специалистом не предусмотрено. Вот в чем состоят особенности такого статуса:

формат сотрудничества с гиг-специалистом сохраняет для компании большинство преимуществ работы с ФЛП : простая процедура старта и прекращения сотрудничества, гибкий, не ограниченный должностью перечень работ/услуг и свобода в выборе условий сотрудничества, меньшая налоговая нагрузка на компанию и т. п. ;

такие сотрудники имеют ряд гарантий, доступных работникам по трудовому законодательству;

действие законодательства о труде не распространяется на отношения между гиг-специалистами и резидентами «Дія Сіті»;

по сравнению с ФЛП , в отношениях с гиг-специалистами компании не нужно прибегать к юридическому креативу в формулировках договоров и оферов для кандидатов, чтобы снизить риски признания отношений трудовыми;

компания может распространять действие внутренних положений, политик и т. п. на гиг-специалиста и имеет возможность привлекать гиг-специалистов для выполнения функций определенной должности.

При этом нужно не забыть указать в контракте, что это именно гиг-контракт, иначе такое соглашение будет считаться обычным гражданско-правовым.

Об иностранцах

Еще одним облегчением для компании можно считать отмену обязанности получать разрешение на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства для сотрудничества по гиг-контракту. А для такого работника упрощается процедура получения разрешения на временное проживание.

Сегодня для релокации иностранного работника компании нужно получить разрешение, стоимость которого в год составляет 9080 гривен.

А иностранцу для законного пребывания на территории Украины необходимо получить временный вид на жительство (ВНЖ) после оформления работодателем разрешения на его трудоустройство.

Всего с начала оформления документов до получения ВНЖ вся процедура длится не менее месяца-полутора. Через год процедуру необходимо не просто повторить, а заблаговременно продлить действие разрешения так, чтобы работник-нерезидент не нарушил сроки подачи заявления на продление действия вида на жительство и ему не пришлось незапланированно покидать территорию Украины.

Интересный факт: определенное время уполномоченный орган на свое усмотрение продлевал разрешение, считая не с даты окончания действия предыдущего документа, а с даты подачи заявления на продление. Что, безусловно, прибавляло работы юристам.

Надеемся, изменения в законодательстве избавят работодателей и привлеченных специалистов от таких проблем. С принятием Закона компания сократит как расходы на релокацию иностранных специалистов, так и ее сроки, а нерезиденты смогут оформить вид на жительство за 2 недели на основании гиг-контракта.

Об авторских правах

В рамках Закона о стимулировании развития цифровой экономики в Украине сделаны шаги по совершенствованию регулирования прав интеллектуальной собственности.

Так, например, предусмотрены изменения в ЗУ «Об авторском праве и смежных правах». Они позволяют включать авторское вознаграждение работника в заработную плату, если его должностные обязанности прямо предусматривают создание служебных произведений соответствующих видов. Тогда как ранее такое вознаграждение выплачивалось на основании отдельного договора.

По новому Закону, права на компьютерные программы, базы данных и произведения изобразительного искусства, как элемент программного обеспечения, созданные в рамках выполнения трудового или гиг-контракта, автоматически закрепляются за резидентом «Дія Сіті».

Ранее пункт о распределении прав или момент перехода имущественных прав нужно было вносить в договор с физическим лицом. Сейчас резидент «Дія Сіті» может быть спокоен: начиная с момента следующего за созданием, права на произведение автоматически принадлежат ему.

А что насчет самих ИТ-шников?

Значительная часть положений Закона касается не только компаний, но и самих специалистов. Так, например, норма, которая точно придется по душе многим работникам ИТ-отрасли, — возможность фиксировать сумму вознаграждения в иностранной валюте.

Правда, такая опция доступна только гиг-специалистам, и выплата вознаграждения специалистам, которые являются резидентами Украины, должна происходить в гривне.

Место выполнения работ по гиг-контракту выбирается по усмотрению сторон и фиксируется в документе. Если резидент «Дія Сіті» в одностороннем порядке желает сменить место выполнения работ на другой населенный пункт, то компания должна компенсировать гиг-специалисту все расходы, связанные с переездом и проживанием, а также выплатить дополнительное вознаграждение.

В то же время, с учетом принятых в этом году изменений в законодательстве по дистанционной работе, выполнение обязанностей за пределами офиса доступно и работникам по трудовому договору.

Собственно, гиг-контракт является своего рода гибридом гражданско-правовых и трудовых отношений. Наряду с гибкостью первых, устанавливается ряд гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Так, гиг-специалист может рассчитывать на:

40-часовую рабочую неделю;

оплачиваемый отпуск (в Законе — перерыв) не менее 17 рабочих дней;

оплату больничных, другие виды перерывов (отпусков) и социальной помощи;

гарантию сохранения действия гиг-контракта на период беременности гиг-специалиста и в течение перерыва в выполнении работ (оказании услуг) в связи с беременностью и родами.

В момент подписания гиг-контракта ИТ-специалистам стоит обратить внимание на условия расторжения договора. Ведь, если другое не указано в договоре, компания может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке с уведомлением об этом всего за 3 календарных дня.

Плюс в том, что такая возможность будет и у самого специалиста, и она имеет силу только в течение первых трех месяцев действия договора. Прекращается действие гиг-контракта также в случае потери компанией статуса резидента «Дія Сіті».

С учетом вышесказанного, работа по гиг-контракту кажется хорошей альтернативой для ФЛП, особенно тех, для кого ведение собственного ФЛП является дополнительным бременем.

NDA, NCA и опционы

Новый Закон содержит еще несколько интересных положений. Для ИТ-рынка они не новы, в отличие от действующего законодательства Украины.

Так, Законом предусмотрены условия заключения и применения NDA (англ. Non-disclosure agreement) и NCA (англ. Non-competе agreement). Договор о неразглашении вопросов не вызывает. А вот по договору о воздержании от совершения конкурентных действий есть риски по его выполнению, учитывая закрепленные Конституцией Украины права на предпринимательскую деятельность и на труд.

В то же время Законом вводится новое для нас понятие — «заверения» (англ. Representations). Это правовой институт, характерный для стран правовой семьи общего права — утверждение о фактах, связанных с прошлым или настоящим, имеющих значение для заключения и исполнения договора.

Такими заверениями могут быть, например, утверждение о наличии компетенции, опыта или ресурсов для выполнения предусмотренных договором задач.

Договор, стороной которого является резидент «Дія Сіті», может предусматривать перечень таких заверений. А если окажется, что они ложные, сторона, которая их предоставила, должна будет выплатить компенсацию или неустойку независимо от обязанности возместить убытки.

Другие достойные внимания новшества — это конвертируемый заем (в Законе — договор займа с альтернативным обязательством) и опционы — инструменты, которые широко используются в уже упомянутых странах правовой семьи общего права, особенно в США.

Конвертируемый заем — инвестиционный и финансовый инструмент, характерный для многих иностранных ИТ-стартапов. Это договор займа, который дает возможность заимодавцу (инвестору) обменять (конвертировать) предоставленную ссуду на долю (акции) компании-заемщика.

Например, кредитор выдает компании, уставный капитал которой составляет 300 тыс. гривен и не изменится в течение года, заем в размере 100 тыс. гривен на срок 12 месяцев под 7% годовых.

С наступлением даты возврата займа заемщик возвращает 60 тыс., а в счет остальных 47 тыс. кредитор может получить долю в компании, которая составит 13,5% (47 000: 347 000). При этом договором может быть определен и другой порядок оценки доли кредитора.

К тому же с новым Законом работники, гиг-специалисты или ФЛП получат возможность приобрести долю в уставном капитале резидента «Дія Сіті» по опциону. При этом условия предоставления лицу такой возможности, стоимость покупки, перечень откладывающих обстоятельств закрепляются в отдельном договоре.

Такими обстоятельствами могут быть: истечение определенного срока сотрудничества/действия трудовых отношений, достижение определенных KPI и т. п. Например, сотрудник, проработавший в компании более 2 лет, может получить в ней долю в размере 4% по фиксированной цене в течение следующих 2 лет — по 1% каждые полгода при условии выполнения KPI.

Механизм дает возможность привлекать и удерживать ценных специалистов в компании дольше, стимулирует личную заинтересованность в ее успехе и является дополнительной мотивацией для работника. Схемы предоставления опционов своим сотрудникам — очень популярная практика для иностранных стартапов. Как она будет работать в Украине — покажет время.

Даты

Режим «Дія Сіті» должен заработать со дня внесения в реестр «Дія Сіті» записи о первом резиденте. Однако сделать это можно будет только после создания и запуска такого реестра, что вероятнее всего состоится ближе к концу 2021 года.

При этом собственно новый налоговый режим начнет действовать в любом случае не ранее, чем 1 января 2022 года, как это предусмотрено налоговым законопроектом.

Но компаниям, которые намерены стать резидентами «Дія Сіті», уже сейчас следует разработать план мероприятий и начать готовить организационную и корпоративную структуру для соответствия установленным Законом основным требованиям к резидентам.

Наталья Грушевская, руководитель группы международного права и интеллектуальной собственности Moneyveo