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Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникам

Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникам

Долги потребителей за жилищно-коммунальные услуги являются одним из факторов, который очень усложняет финансовое состояние предприятий коммунального хозяйства. При этом наибольшие долги имеет именно население.

Finance.ua как портал, который учит экономить на коммуналке, рассказывает, сколько долгов имеют граждане за ЖКУ, какие меры применяют к должникам и могут ли у них отбирать жилье.

В Департаменте экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона говорят, что по состоянию на 1 июля 2021 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 66,4 млрд гривен.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Суммы долгов за коммуналку по видам услуг:

  • поставка и распределение природного газа – 24,7 млрд грн;
  • поставка и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн;
  • централизованное отопление и горячее водоснабжение – 21,5 млрд грн;
  • водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;
  • содержание домов и придомовой территории – 5,5 млрд грн;
  • вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Каковы меры воздействия на должников? Одним из средств воздействия на должников является обращение предприятий жилищно-коммунального хозяйства в суд, после чего госисполнители могут принудительно:

  • взыскивать средства, ценные бумаги, иное имущество (имущественные права), корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной, творческой деятельности, иное имущество (имущественные права) должника, в том числе если они находятся у других лиц или принадлежащие должнику от других лиц, или должник владеет ими совместно с другими лицами;
  • удерживать заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника;
  • изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в решении;
  • запрещать должнику распоряжаться и/или пользоваться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, в том числе средствами, или установление должнику обязанности пользоваться таким имуществом на условиях, определенных исполнителем.

Отбирают ли жилье? Отбирать недвижимое имущество государственные исполнители могут только, если у должника нет достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь изымают отдельный от дома земельный участок или иное помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь госисполнители придут, чтобы забрать жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник.

Кроме того, если сумма долга и пени не превышает 20 размеров минималки, отбирать единственное жилье должника и земельный участок, на котором находится такое жилье, не будут.

По материалам Finance.UA
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