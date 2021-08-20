Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникам

Долги потребителей за жилищно-коммунальные услуги являются одним из факторов, который очень усложняет финансовое состояние предприятий коммунального хозяйства. При этом наибольшие долги имеет именно население.
Finance.ua как портал, который учит экономить на коммуналке, рассказывает, сколько долгов имеют граждане за ЖКУ, какие меры применяют к должникам и могут ли у них отбирать жилье.
В Департаменте экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона говорят, что по состоянию на 1 июля 2021 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 66,4 млрд гривен.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Суммы долгов за коммуналку по видам услуг:
Каковы меры воздействия на должников? Одним из средств воздействия на должников является обращение предприятий жилищно-коммунального хозяйства в суд, после чего госисполнители могут принудительно:
Отбирают ли жилье? Отбирать недвижимое имущество государственные исполнители могут только, если у должника нет достаточных средств или движимого имущества. При этом в первую очередь изымают отдельный от дома земельный участок или иное помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь госисполнители придут, чтобы забрать жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник.
Кроме того, если сумма долга и пени не превышает 20 размеров минималки, отбирать единственное жилье должника и земельный участок, на котором находится такое жилье, не будут.
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