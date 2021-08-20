Клиенты monobank получили более 2,4 млрд грн кешбэка - Гороховский

За время существования мобильного monobank его клиенты получили более 2,4 млрд грн кешбэка.
Об этом сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский.
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Всего держатели карт monobank сделали покупок на 2 млрд грн.
Как отметил Гороховский: «Еще один красивый рубеж у Моно. С момента старта проекта клиенты monobank совершили 2 млрд покупок по нашим картам».
Ранее Олег Гороховский назвал цену monobank. «Украинский monobank уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года. При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта „конфетка“ по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов», — написал он.
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