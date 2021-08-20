Карты с максимальным кешбэком в сентябре

В начале каждого месяца Finance.ua как портал, который помогает вам экономить, делает для вас обзор кредиток с кешбэком. Мы расскажем, какие карты в сентябре выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.
Кредитная карта «Unex Card» Юнекс Банка. Категория «Продукты»: категория включает покупки в продуктовых супермаркетах, специализированных пивных магазинах и виномаркетах, магазинах сладостей.
Кешбэк до 25%, категория выбирается ежемесячно.
Кредитная карта «ВсеМожу» ПУМБ. Категория «Одежда и обувь».
Кредитная карта «Найкраща картка» Аккордбанка, категория «Транспорт».
Кредитная карта «Card Blanche White» Идея Банка, категория «Авто и АЗС».
Кредитная карта «Red» Альфа-Банка. Категория «Медицина и здоровье».
Более подробно о других категориях и картах читайте в нашем материале Комбинация карт для максимального кешбэка в сентябре 💳
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