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Карты с максимальным кешбэком в сентябре

Карты с максимальным кешбэком в сентябре

В начале каждого месяца Finance.ua как портал, который помогает вам экономить, делает для вас обзор кредиток с кешбэком. Мы расскажем, какие карты в сентябре выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.

Кредитная карта «Unex Card» Юнекс Банка. Категория «Продукты»: категория включает покупки в продуктовых супермаркетах, специализированных пивных магазинах и виномаркетах, магазинах сладостей.

Кешбэк до 25%, категория выбирается ежемесячно.

  • Кешбэк до 25% на выбранные категории. На протяжении сентября рассчитывайтесь карточкой от «Юнекс Банк» на сумму от 300 грн. одним чеком в категории; Категории кешбэка на сентябрь: Флористика — 25% от суммы стоимости услуги; Рестораны, кафе, бары — 3% от суммы стоимости услуги; Канцтовары — 5% от суммы стоимости услуги; АЗС — 2% от суммы стоимости услуги; Продукты — 1% от суммы стоимости услуги.

Кредитная карта «ВсеМожу» ПУМБ. Категория «Одежда и обувь».

  • Кешбэк до 25%, категория выбирается ежемесячно.
  • Льготный период распространяется на все расходные операции с карты: снятие наличных, оплата картой в магазинах и сети Интернет, а также безналичные переводы. После погашения задолженности по кредиту деньги снова доступны Вам в полном объеме.
    Кешбэк — до 50% на одну из предложенных 6-ти категорий в месяц. Категории меняются ежемесячно.

Кредитная карта «Найкраща картка» Аккордбанка, категория «Транспорт».

  • Кешбэк до 20%. Процент на остаток от 1000 грн. — 10%. Бесплатное смс-оповещение. Бесплатное снятие собственных и кредитных средств до 5000 грн.

Кредитная карта «Card Blanche White» Идея Банка, категория «Авто и АЗС».

  • Кэшбек — первая операция на протяжении первого календарного месяца после подписания договора — 10%, дальнейшие операции: супермаркеты — 2%, АЗС, кафе, бары, рестораны — 3%.

Кредитная карта «Red» Альфа-Банка. Категория «Медицина и здоровье».

  • Кэшбек — программа вознаграждений Cash’U CLUB. Благодаря этому владелец карты получает: до 10% кешбэка на покупки в выбранных категориях, которые обновляются в начале каждого месяца; 0,5% кешбэка на покупки, оплаченные с помощью гаджета (смартфона или смарт-часов) с применением технологий Google Pay, Apple Pay или Garmin Pay. Контроль кешбэка и возврат средств обратно на карту в разделе Cash’U CLUB цифрового банка Sense SuperApp.

Более подробно о других категориях и картах читайте в нашем материале Комбинация карт для максимального кешбэка в сентябре 💳

По материалам Finance.UA
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