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Налоговая амнистия позволит легализовать «зарплаты в конвертах» — Немчинов

Налоговая амнистия позволит легализовать «зарплаты в конвертах» — Немчинов

Так называемая налоговая амнистия, которая стартует в Украине с сентября, позволит легализовать «зарплаты в конвертах».

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал в интервью «Слово и дело».

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«Здесь есть несколько аспектов. В 90-х годах, когда система уплаты налогов и начисление заработной платы была достаточно «черной», многие люди получали свои законно заработанные деньги не совсем законным образом. То есть, речь идет о так называемых зарплатах в конвертах. Кроме того, в 2000-х годах довольно много украинцев стали работать в Европе на заработках. Они, как правило, тоже работали нелегально и незаконным образом нажили свое состояние и приобрели недвижимость. Инициатива, которая была в законе, позволяет людям не держать деньги в условном «загашнике», а легализовать их, уплатить символический налог и в дальнейшем иметь возможность легально пользоваться теми средствами, ведь рано или поздно Украина придет к тем же стандартам мониторинга способа жизни, который есть в большинстве европейских стран», – сказал Немчинов.

По его словам, в переходных положениях соответствующего закона есть требования к правительству разработать план проведения финансового контроля декларирования. Фактически, добавил министр, Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой разрабатывает законопроект, который будет касаться мониторинга образа жизни. То есть при покупке крупной недвижимости, дорогих авто будет проведен соответствующий мониторинг.

Отвечая на вопрос о том, когда такой механизм реально внедрить, чиновник предположил, что будет нужно девять месяцев на разработку законопроекта. Но его должна принять Верховная Рада.

Введение с сентября в Украине так называемой налоговой амнистии, которая предусматривает предоставление одноразовой добровольной декларации о доходах, положительно скажется на дальнейшем развитии отношений нашей страны с Европейским Союзом, убежден министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Я думаю, что это позитивно, ведь Европейский Союз сейчас так же активно работает над финансовым контролем», – сказал Немчинов в ответ на вопрос, какую роль налоговая амнистия играет в контексте отношений Украины с ЕС.

По его словам, средства, которые уплатят декларанты, равно как и другие налоги, будут поступать в общий бюджет и распределяться в соответствии с теми потребностями, которые есть у государства. Это будет указано в соответствующей бюджетной росписи.

«Если говорить о более долгой перспективе, то, фактически, легализация таких ресурсов, в частности, недвижимости, позволит местным общинам получать налоговые поступления по недвижимости, которая будет задекларирована», – добавил министр.

Самое главное, подчеркнул чиновник, налоговая амнистия позволит подпитать экономику, даст синергетический эффект для страны, ведь эти средства уже будут облагаться налогом. Кроме этого, активы будут работать не только на благо местных общин, но и Украины в целом.

По материалам Укринформ
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