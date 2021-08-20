В Украине выросли объемы строительства жилья

Объемы строительства жилья в Украине в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,9%.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в июле строительство жилья выросло на 39,3%.
За январь-июль 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован нулевой рост в июле – падение на 0,5%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2021 года составил 97,4 млрд гривен.
Новое строительство составило 35,6% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 36,5%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,9%.
Таблица: Госстат
График: Госстат
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