В Украине выросли объемы строительства жилья

Объемы строительства жилья в Украине в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,9%.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в июле строительство жилья выросло на 39,3%.

За январь-июль 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован нулевой рост в июле – падение на 0,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2021 года составил 97,4 млрд гривен.

Новое строительство составило 35,6% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 36,5%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,9%.



Таблица: Госстат



График: Госстат

Справка Finance.ua:

ранее Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине;

по данным исследования, которое по заказу компании M4U провела компания Gradus, 45% украинцев хотят купить квартиру, и только для 6% это возможно;