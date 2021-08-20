Наследование земельного участка: на что следует обратить внимание

Одним из самых распространенных вопросов, возникающих у граждан при вступлении в наследство, является оформление земельных участков. Порой люди даже не подозревают о нюансах, которые могут ждать того, кто хочет оформить наследство на землю.
Об основных моментах, на которые необходимо обратить внимание при наследовании земельного участка, рассказала / и.о. директора Кельменецкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Юлия Олейник.
Что нужно для наследования земельного участка? Наследование земли осуществляется по закону или по завещанию. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае не охвата завещанием всего наследства, осуществляется наследование по закону.
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Наследники по закону делятся на пять очередей и каждая из них наследует имущество только в случае, если предыдущая очередь его не унаследовала:
Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение.
Для наследования земельного участка нужно подать заявление о принятии наследства нотариусу в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Заявление подается по последнему месту жительства умершего. Если же место жительства умершего неизвестно, то местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части.
Налогообложение при наследовании земли:
Для определения суммы налога, который подлежит уплате, используют экспертную и нормативную оценки земли. Для определения размера налога при наследовании необходимо сделать экспертную оценку земельного участка, обратившись к любому сертифицированному оценщику (или же организации).
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Также стоит не забывать о том, что в случае уплаты наследником налога появляется обязательство и по уплате 1,5% военного сбора от стоимости оценки.
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