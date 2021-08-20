Зарабатывали по 25 тыс. грн в день на грузовиках с «перегрузом»: СБУ разоблачила патрульных на Херсонщине

Патрульные на Херсонщине зарабатывали деньги на перегруженных грузовиках. В день они могли «заработать» до 25 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, на Херсонщине сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему.
«Организовали ее трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области, которые привлекли местного предпринимателя как посредника. Дельцы требовали по 500 грн с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхурочных грузов», — говорится в сообщении.
Полицейские «проверяли» грузовики на «перегруз» на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал «снимать дань» с водителей местный предприниматель — посредник.
По данным следствия, схема длилась с октября 2020 года и приносила дельцам 25 тыс. гривен «прибыли» ежедневно.
Фото: СБУ
В настоящее время двое участников преступной группировки задержаны. Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы.
В ходе обысков изъяли большое количество наличных, платежные карты, через которые проходило большинство расчетов.
Фото: СБУ
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.
Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.
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