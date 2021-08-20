0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Зарабатывали по 25 тыс. грн в день на грузовиках с «перегрузом»: СБУ разоблачила патрульных на Херсонщине

Зарабатывали по 25 тыс. грн в день на грузовиках с «перегрузом»: СБУ разоблачила патрульных на Херсонщине

Патрульные на Херсонщине зарабатывали деньги на перегруженных грузовиках. В день они могли «заработать» до 25 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, на Херсонщине сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему.

«Организовали ее трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области, которые привлекли местного предпринимателя как посредника. Дельцы требовали по 500 грн с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхурочных грузов», — говорится в сообщении.

Полицейские «проверяли» грузовики на «перегруз» на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал «снимать дань» с водителей местный предприниматель — посредник.

По данным следствия, схема длилась с октября 2020 года и приносила дельцам 25 тыс. гривен «прибыли» ежедневно.


Фото: СБУ

В настоящее время двое участников преступной группировки задержаны. Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы.

В ходе обысков изъяли большое количество наличных, платежные карты, через которые проходило большинство расчетов.


Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.