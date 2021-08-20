Что изменится в Украине с приходом осени

Осень принесет украинцам множество изменений, которые значительно повлияют на их кошельки.
Декларирование доходов. Самое обсуждаемое событие осени – начало добровольного одноразового декларирования.
Так, с 1 сентября украинцы смогут добровольно задекларировать свои активы, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. Все детали этого процесса, а также налоговые ставки мы описывали здесь.
Тарифы ЖКХ:
К слову, уже весной 2022 года, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине полностью пересмотрят схему ценообразования тарифов на электричество;
Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пару кликов, и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.
Субсидии. С началом осени также заканчивается период, когда можно было подать новое заявление на назначение субсидии – на это отводилось пять месяцев (с мая по сентябрь). О том, кто может потерять субсидию, читайте по ссылке.
А вот размер выплат по субсидиям будет зависеть от региона. Напомним, весной 2020 года, когда был введен карантин, власти увеличили на 50% отдельные нормативы на ЖКУ. Однако с 1 октября текущего года эта норма будет действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне.
Пенсии. В сентябре пенсионерам не предусмотрена индексация выплат или дополнительные надбавки. Также Кабмин анонсировал, что с сентября в Украине изменятся правила доставки пенсий — получить выплаты можно будет преимущественно через банк. Однако потом правительство перенесло это нововведение на 2023 год. Это значит, что в сентябре 2021 года пенсионеры по-прежнему могут выбирать порядок выплаты пенсии:
Новая структура правления ПриватБанка. Еще 26 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру и состав правления банка. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.
Как обещают в пресс-службе банка, обновленная структура обеспечит оптимальный состав правления, что необходимо для управления учреждением и успешной реализации обновленной стратегии развития.
Всем paperless! С 1 сентября 2021 года во всех государственных органах Украины не смогут требовать бумажные документы, если они есть у человека в смартфоне. Таким образом Украина переходит в режим paperless. На практике это означает, что цифровые документы гражданина должны действовать всегда и везде.
Напоследок, полезная информация для тех, кто не успел отдохнуть летом и только собирается в отпуск. С 6 сентября для посещения общественных мероприятий и входа в общественные места в Турции непривитым туристам нужно предъявлять отрицательные результаты тестов на ПЦР.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Volkswagen не будет выпускать машины с механической коробкой передач с 2030 годаВчера, 03:40 - 466 9
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 24252 8
Депутаты хотят обязать таксистов применять кассовые аппаратыВчера, 16:16 - 553 4
Украина запрещает въезд автомобилям на приднестровских номерахВчера, 12:24 - 561 3
Как получать стабильный пассивный доход вместе с компанией GlobincВчера, 15:10 - 1877 3
Украинцев штрафуют за удостоверение водителя в приложении «Дія»Вчера, 16:44 - 24252 8
Наследование земельного участка: на что следует обратить вниманиеВчера, 20:01 - 2420
Рада планирует внести изменения в «пенсионную реформу» 2017 годаВчера, 19:00 - 2096 1
Как проверить состояние обработки электронных трудовых книжекВчера, 08:45 - 1996
Самая низкая и самая высокая стоимость гектара земли в УкраинеВчера, 09:00 - 1975
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1212
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 738
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2154 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3533 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1422 5