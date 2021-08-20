Что изменится в Украине с приходом осени

Осень принесет украинцам множество изменений, которые значительно повлияют на их кошельки.

Декларирование доходов. Самое обсуждаемое событие осени – начало добровольного одноразового декларирования.

Так, с 1 сентября украинцы смогут добровольно задекларировать свои активы, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года. Все детали этого процесса, а также налоговые ставки мы описывали здесь.

Тарифы ЖКХ:

электричество. 11 августа правительство приняло решение снизить тариф на электроэнергию для части населения: с 1 октября домохозяйства, которые потребляют менее 250 кВт-ч в месяц, будут платить за э/э по тарифу 1,44 грн / кВт-ч. Это значит, что сентябрь 2021 года станет последним месяцем, когда украинцы будут платить за э/э по старому тарифу.

К слову, уже весной 2022 года, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине полностью пересмотрят схему ценообразования тарифов на электричество;

газ. Газоснабжающие компании еще в конце августа начали публиковать сентябрьские ценники на «голубое топливо» для бытовых потребителей (населения). В зависимости от компании, годовая фиксированная цена газа в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Цены разных поставщиков можно посмотреть здесь. Отметим, что компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», повысила тариф на газ для своих клиентов в сентябре до 12 гривен за кубометр (с НДС , но без платы за доставку).

Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пару кликов, и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.

Субсидии. С началом осени также заканчивается период, когда можно было подать новое заявление на назначение субсидии – на это отводилось пять месяцев (с мая по сентябрь). О том, кто может потерять субсидию, читайте по ссылке.

А вот размер выплат по субсидиям будет зависеть от региона. Напомним, весной 2020 года, когда был введен карантин, власти увеличили на 50% отдельные нормативы на ЖКУ. Однако с 1 октября текущего года эта норма будет действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне.

Пенсии. В сентябре пенсионерам не предусмотрена индексация выплат или дополнительные надбавки. Также Кабмин анонсировал, что с сентября в Украине изменятся правила доставки пенсий — получить выплаты можно будет преимущественно через банк. Однако потом правительство перенесло это нововведение на 2023 год. Это значит, что в сентябре 2021 года пенсионеры по-прежнему могут выбирать порядок выплаты пенсии:

получать пенсионные выплаты по почте;

получать пенсию через банк (любой из 44 банков из списка);

маломобильным группам населения пенсию могут доставлять на дом.

Новая структура правления ПриватБанка. Еще 26 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру и состав правления банка. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Как обещают в пресс-службе банка, обновленная структура обеспечит оптимальный состав правления, что необходимо для управления учреждением и успешной реализации обновленной стратегии развития.

Всем paperless! С 1 сентября 2021 года во всех государственных органах Украины не смогут требовать бумажные документы, если они есть у человека в смартфоне. Таким образом Украина переходит в режим paperless. На практике это означает, что цифровые документы гражданина должны действовать всегда и везде.

Напоследок, полезная информация для тех, кто не успел отдохнуть летом и только собирается в отпуск. С 6 сентября для посещения общественных мероприятий и входа в общественные места в Турции непривитым туристам нужно предъявлять отрицательные результаты тестов на ПЦР.