Новые правила посещения общественных и туристических мест в Турции

Турция потребует от непривитых людей предъявлять отрицательные результаты тестов на ПЦР для посещения общественных мероприятий, таких как концерты, или для входа в общественные места, включая кинотеатры и театры, начиная с 6 сентября.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Организаторы этих мероприятий и сотрудники на этих объектах будут проверять код HES посетителей, который представляет собой систему отслеживания контактов с коронавирусом, чтобы узнать, были они вакцинированы, выздоровели или имеют отрицательный тест ПЦР не позднее, чем за последние 48 часов.

Транспорт. Министерства внутренних дел Турции сообщает о требовании о проведении теста PCR для междугородних поездок на самолетах, автобусах, поездах или других транспортных средствах общего пользования, за исключением частных транспортных средств, лицами, не прошедшими вакцинацию, также вступит в силу 6 сентября.

Согласно этим планам, невакцинированные учителя, сотрудники и студенты университетов также будут обязаны проходить тесты PCR, поскольку школы готовятся к повторному открытию для обучения в классе 6 сентября.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 июня Турция изменила правила въезда для граждан Украины. Украинцы, которые решили поехать в Турцию, должны были предъявить перед поездкой один из четырех документов на выбор, чтобы попасть в страну:

иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию,

перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования — ПЦР -тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда,

или экспресс-тест на определение антигена SARS -CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.