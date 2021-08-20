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Новые правила посещения общественных и туристических мест в Турции

Новые правила посещения общественных и туристических мест в Турции

Турция потребует от непривитых людей предъявлять отрицательные результаты тестов на ПЦР для посещения общественных мероприятий, таких как концерты, или для входа в общественные места, включая кинотеатры и театры, начиная с 6 сентября.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Организаторы этих мероприятий и сотрудники на этих объектах будут проверять код HES посетителей, который представляет собой систему отслеживания контактов с коронавирусом, чтобы узнать, были они вакцинированы, выздоровели или имеют отрицательный тест ПЦР не позднее, чем за последние 48 часов.

Транспорт. Министерства внутренних дел Турции сообщает о требовании о проведении теста PCR для междугородних поездок на самолетах, автобусах, поездах или других транспортных средствах общего пользования, за исключением частных транспортных средств, лицами, не прошедшими вакцинацию, также вступит в силу 6 сентября.

Согласно этим планам, невакцинированные учителя, сотрудники и студенты университетов также будут обязаны проходить тесты PCR, поскольку школы готовятся к повторному открытию для обучения в классе 6 сентября.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 июня Турция изменила правила въезда для граждан Украины. Украинцы, которые решили поехать в Турцию, должны были предъявить перед поездкой один из четырех документов на выбор, чтобы попасть в страну:

  • иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию,
  • перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования — ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда,
  • или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.
  • с середины января, когда была развернута кампания по вакцинации, в Турции было введено более 88,6 миллиона доз вакцины. Около 46 миллионов человек получили первую дозу, а более 35 миллионов человек были полностью вакцинированы.
По материалам Finance.UA
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