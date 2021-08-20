Новые правила посещения общественных и туристических мест в Турции

Турция потребует от непривитых людей предъявлять отрицательные результаты тестов на ПЦР для посещения общественных мероприятий, таких как концерты, или для входа в общественные места, включая кинотеатры и театры, начиная с 6 сентября.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Организаторы этих мероприятий и сотрудники на этих объектах будут проверять код HES посетителей, который представляет собой систему отслеживания контактов с коронавирусом, чтобы узнать, были они вакцинированы, выздоровели или имеют отрицательный тест ПЦР не позднее, чем за последние 48 часов.
Транспорт. Министерства внутренних дел Турции сообщает о требовании о проведении теста PCR для междугородних поездок на самолетах, автобусах, поездах или других транспортных средствах общего пользования, за исключением частных транспортных средств, лицами, не прошедшими вакцинацию, также вступит в силу 6 сентября.
Согласно этим планам, невакцинированные учителя, сотрудники и студенты университетов также будут обязаны проходить тесты PCR, поскольку школы готовятся к повторному открытию для обучения в классе 6 сентября.
Напомним, с 1 июня Турция изменила правила въезда для граждан Украины. Украинцы, которые решили поехать в Турцию, должны были предъявить перед поездкой один из четырех документов на выбор, чтобы попасть в страну:
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