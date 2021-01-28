С 1 сентября Украина перейдет в режим paperless

С 1 сентября 2021-го госорганы в Украине не смогут требовать бумажные документы, если они есть у человека в смартфоне. Украина перейдет в режим paperless.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
По словам главы Минцифры Михаила Федорова, мир безвозвратно переходит в онлайн, а Украина не только не отстает в этом, но и задает свой темп.
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«Это когда государство не имеет права требовать документ у человека, если он уже есть в каком-либо государственном реестре», — отметил Федоров.
На практике это означает, что цифровые документы гражданина должны действовать всегда и везде.
Что означает режим paperless:
«Для успешной цифровизации важно решить вопрос с защитой персональных данных… Мы имеем все шансы зафиксировать новый бренд страны — бренд государства в смартфоне», — подытожил Федоров.
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