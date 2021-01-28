0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 589 0

С 1 сентября Украина перейдет в режим paperless

С 1 сентября Украина перейдет в режим paperless

С 1 сентября 2021-го госорганы в Украине не смогут требовать бумажные документы, если они есть у человека в смартфоне. Украина перейдет в режим paperless.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, мир безвозвратно переходит в онлайн, а Украина не только не отстает в этом, но и задает свой темп.

Читайте также: Когда появится полностью автоматическая регистрация ФЛП

«Это когда государство не имеет права требовать документ у человека, если он уже есть в каком-либо государственном реестре», — отметил Федоров.

На практике это означает, что цифровые документы гражданина должны действовать всегда и везде.

Что означает режим paperless:

  • любую услугу можно получить онлайн;
  • все органы власти смогут работать с электронными документами, имеющими интерфейс проверки необходимой информации в госреестрах;
  • весь бизнес оцифровывает свои внутренние процессы.

«Для успешной цифровизации важно решить вопрос с защитой персональных данных… Мы имеем все шансы зафиксировать новый бренд страны — бренд государства в смартфоне», — подытожил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве цифровой трансформации приоритезировали законопроекты, которые еще будут дорабатывать в парламенте, и будут пытаться принять в этом году. По ссылке можно найти 7 главнейших документов, разрабатываемых Минцифры.
  • В Кабмине анонсировали запуск в 2021 году национальной платформы е-демократии «ВзаємоДія».
  • Также вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые цифровые проекты и сервисы, которые запустит Минцифры в первом квартале 2021 года.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.