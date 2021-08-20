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Honda выпустила электроскутер-велосипед

Honda выпустила электроскутер-велосипед

Крупнейший в мире производитель мотоциклов в мире Honda объявил о начале продаж недорогого полностью электрического скутера. Он будет стоить $475 и сможет проезжать на одном заряде до 80 километров.

Кроме того, его можно использовать в качестве обычного велосипеда.

Совместное предприятие Wuyang-Honda наладило производство электроскутеров по конкурентным ценам. Поскольку первые продажи стартуют в Китае, стоимость оказалась соответствующей. Скутер ориентирован на массового покупателя, а инженерам удалось обойти ограничения на выпуск подобных транспортных средств в Поднебесной. Так, скутер поставляется с педалями, что технически делает его электрическим велосипедом.


Фото: Gizmochina

U Be представляет собой компактный скутер с двигателем мощностью 350 Вт и максимальной скоростью до 24 км/ч. По задумке производителя, этого достаточно для больших городов, где места для парковки ограничены, а дороги перегружены тысячами транспортных средств. Поскольку U Be классифицируется как электровелосипед, для его управления не требуются права.


Фото: electrek.co

Honda планирует выпустить несколько вариантов — с аккумулятором на 720, 960 и 1152 Втч и автономностью 55, 69 и 80 км соответственно. Информации о планах продаж U Be вне материкового Китая пока нет.

По материалам 4PDA
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