Банки выдали ипотечных кредитов под 7% на 644 млн грн

По состоянию на 30 августа уполномоченные банки подписали 759 кредитных соглашений на 643,78 млн грн в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%».

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

С начала действия программы банки выдали 23,16% займов на первичном и 76,84% – на вторичном рынке.

На данный момент уполномоченные банки рассматривают 1123 заявки на участие в программе на общую сумму 967,25 млн грн, из которых 22,48% составляет первичный рынок и 77,52% – вторичный.

В программе задействованы 22 региона и Киев. Наиболее активными из них по заявкам на получение кредитов на прошедшей неделе были: Киев (33,3%), Киевская (30,9%), Харьковская (6,2%), Львовская (5,8%) и Ровенская (4,2%) области.

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+4% – количества кредитов и +4% – суммы кредитов;

+3% – количества заявок и +2% – суммы заявок.

В госпрограмме «Доступная ипотека 7%» участвуют уже 17 банков: к программе присоединился Кристалбанк.

Больше всего кредитных соглашений подписал Кредобанк – 197 на 167,7 млн грн. Государственный Укргазбанк выдал 147 займов на 138,43 млн грн. Ощадбанк подписал 146 соглашений на 127,88 млн грн.



Инфографика: Минфин