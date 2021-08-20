Юлия Барабаш: рецепт успешного необанка

Эта колонка для тех, кто интересуется онлайн-банками, финтех-индустрией и задумывается о создании своей платежной системы или необанка.
Вы найдете в ней рецепт создания необанка, подкрепленный живыми примерами и опытом известных брендов.
По состоянию на август 2021 года в мире насчитывалось более 220 необанков, а общая стоимость топ-10 финтех-стартапов составляла 72 миллиарда долларов США.
Каждый день появляется новый финтех, который конкурирует и не дает расслабляться существующим игрокам.
Все сложнее становится новым финтех-стартапам. У каждого должна быть «изюминка», и если ты не выделяешься, то и клиенты пройдут мимо.
Как стать звездой среди прочих необанков?
Еще до регистрации юридической структуры и получения финансовой лицензии, основатели должны проработать и утвердить четкую бизнес-модель.
Потому что, поверьте, бывает все наоборот: «в процессе поймем, придумаем». На чем ваш финтех-проект будет зарабатывать, чем завлекать, где находятся ваши клиенты (мой любимый ответ «весь мир». – Авт.), чем вы будете отличаться от большого количества оригинальных и сильных конкурентов.
Мы в SBSB и я лично с 2015 года занимаемся сопровождением финтех-проектов, включая необанки. Имеем основательный фундамент для работы, а именно:
- более 25 финтех-проектов в производстве только в 2021 году.
Мы рассмотрели 50 историй успешных финансовых стартапов, а также учитывали тех, что терпели неудачу, анализируя причины почему так произошло.
- и самый ценный опыт – это личные встречи с создателями финтех-компаний, необанков, где предприниматели делятся своим видением, опытом и проблемами.
За это время в моей голове сложился четкий набор критериев для запуска популярного и прибыльного необанка.
Удары в одну точку
Неповоротливость и низкая клиентоориентированность традиционных банков проложили дорогу успеха современным онлайн-банкам.
Некоторые необанки выбрали очень узкую целевую аудиторию, от которой “отгородились” банки, — клиенты с низкой платежеспособностью и отсутствием стабильного заработка.
Например, около 80% клиентов XW Bank (Китай) – жители маленьких городов и сельской местности без «кредитных историй», которые еще не пользовались банковскими услугами.
А некоторые пошли еще дальше и сузили свою аудиторию до подростков (Greenlight, USA) или людей с нетрадиционной ориентацией (Bunq, Нидерланды).
Другие необанки сосредоточились на точечных проблемах в конкретной стране: Sony Bank запустил новую услугу онлайн-банкинга на английском языке. До этого можно было открыть счет в японском банке, но необходимо было предоставить кучу документов и знать японский язык.
Всё ради клиента
Каждый финтех-стартап ставит во главу угла клиента, к примеру ZA Bank гарантирует очень быстрое обслуживание своих клиентов. Если процесс получения кредита занимает более 30 минут, ZA Bank предоставляет денежную скидку в размере 10 гонконгских долларов за каждую минуту сверхурочной работы.
Иранский необанк Bankino организовал для своих пользователей круглосуточную службу поддержки. В швейцарском Yapeal появился чат-бот Yapolina, который моментально обрабатывает запросы клиентов. Qonto (Франция) сделал максимально комфортными услуги для своей ЦА – предпринимателей и фрилансеров.
Также популярна функция выплаты заработной платы заранее. В Bankino (Иран) пользователь может получить (до 50% от суммы), Chime (США) – до двух дней раньше.
Необанки это, неоспоримо, двигатели прогресса банковской системы. Для них работа полностью в “онлайне” уже не нововведение.
Сегодня идет работа над внедрением искусственного интеллекта в операционную систему необанков и “перемещением” банковского приложения в мессенджеры.
Кроме традиционных банковских услуг необанки также дают возможность своим клиентам инвестировать и работать с криптовалютой.
В необанке Bnext (Германия) можно управлять своими цифровыми активами, а в Revolut (Великобритания) покупать и продавать основные криптовалюты, такие как биткойн или эфир. Ожидаем реализации функции работы с криптой в monobank (Украина).
А секрет успеха Wise (ранее – Transferwise) связан с тем, что он стал в свое время одним из первых, кто предложил практически бесплатные денежные переводы.
Большинство необанков также быстро набрали своих клиентов с помощью реферальной программы: Timo (Вьетнам) предлагал 4 доллара США за первых 2 друзей, которые станут клиентами. А лицо бренда Crrent (США) – MrBeast, заявил на своем канале YouTube, что лично отправит 1 доллар первым 100 тыс. человек, которые зарегистрируются по его реферальной ссылке.
Нужна ли банковская лицензия?
Заблуждение, что для успешного запуска и развития необанка обязательно нужно получить банковскую лицензию.
У канадского цифрового банка Koho нет собственной банковской лицензии, однако у него более 500 млн долларов годового оборота и 175 тыс. клиентов.
Koho является партнером банковского учреждения Peoples Trust.
Необанк Chime считается №1 в США (стоимость – 14,5 млрд долл. США) и работает на базе EMI лицензии.
Рецепт успешного необанка
1. Разрабатываем бизнес-модель:
- определяем точки прибыльности, комиссии/проценты;
- составляем маркетинговую стратегию;
- сегментируем свою ЦА, вплоть до конкретной группы людей;
- находим боли на потенциальном георынке и решаем их с помощью своего продукта;
- изучаем рынок локальных конкурентов, их сильные и слабые стороны;
- составляем детальный финансовый план.
2. Получаем инвестиции (от 1 млн долларов);
3. Прорабатываем юридическую структуру, необходимые лицензии. Как альтернатива – выбираем банк-партнера, на основании лицензии которого будете предоставлять финансовые услуги;
4. Выстраиваем сильную энергичную команду, желательно иметь партнера с опытом в банковском секторе.
Обязательно: Быть чрезвычайно клиентоориентированными (традиционных банков и так хватает). Быть гибким, быстро адаптироваться к изменениям, чувствовать рынок и постоянно разрабатывать новые продукты, опережая конкурентов.
В тренде: Найти бренд или же известное лицо, которые будут популяризировать ваш продукт.
Не забываем: Исследовать новые перспективные рынки, и не боимся масштабироваться.
Юлия Барабаш, управляющий партнеp SBSB Fintech Lawyers
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