«Гарантированный покупатель» с начала года выплатил 38,9 млрд грн по «зеленому» тарифу

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» с начала 2021 года выплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 38,9 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте госпредприятия.

Из общей выплаченной суммы 27,6 млрд гривен выплачено за электроэнергию из ВИЭ, приобретенную в 2021 году.

Уровень расчетов «Гарантированного покупателя» перед производителями «зеленой» энергии составляет:

34% за 20 дней августа;

59% за июль;

70% за июнь;

73% за май;

по 93% за каждый месяц в период с январе по апрель.

Госпредприятие полностью рассчиталось перед производителями за период с августа по декабрь 2020 года

Всего с начала года «Гарантированный покупатель» приобрел 7,314 млн МВт-ч электроэнергии из ВИЭ. Наибольшую долю в общем объеме приобретенной электроэнергии — 61% – составляет солнечная энергия. Доля энергии ветра составила 29%, биоэнергии — 8%, гидроэнергетики — 2%.



Инфографика: «Гарантированный покупатель”