Франция вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий

Сегодня, 30 августа во Франции вступают в силу новые требования по «паспортам здоровья», удостоверяющие вакцинацию от COVID. Теперь документ необходимо иметь работникам ресторанов, кинотеатров, музеев, ТРЦ и общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
В этот список также попали волонтеры, работники зоопарков и других развлекательных сфер.
«Паспорт здоровья» должен удостоверять полный курс прививания от COVID-19, или необходимо иметь отрицательный результат теста (сделан не позднее чем за 72 часа) или доказательство перенесенной болезни", — говорится в сообщении.
Отмечено, что таких граждан, которые должны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы беспрепятственно работать на своих рабочих местах, в настоящее время насчитывается около 1,8 млн.
Так, до 15 ноября власти приказали работодателям проверить каждого работника на возможную подделку «паспорта здоровья».
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