Рынок недвижимости: как изменятся цены на жилье осенью

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал, ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья этой осенью, а также есть ли смысл гражданам инвестировать в недвижимость.
По словам эксперта, на рынке жилья не ожидается этой осенью значительных изменений. «Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей, — отмечает Михаил Артюхов.
Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса на рынке аренды жилья на 5−10%».
Михаил Артюхов подчеркивает, что эксперты рынка прекратили давать статистику количества сделок из-за критически низких значений за последние 20 лет.
«Сегодня рынок недвижимости по количеству сделок напоминает 2001 год. Порядка 1000−1500 продаж и 400−500 аренд в столице и пригороде ежемесячно не внушает оптимизм застройщикам и профессиональным инвесторам, — поясняет он. — Одновременно, других альтернатив для инвестиционного капитала немного. Поэтому рынок спит и вряд ли активность изменится до первого полугодия 2022 года. Поэтому сейчас хорошее время инвестировать».
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