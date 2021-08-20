Рынок недвижимости: как изменятся цены на жилье осенью

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов рассказал, ожидать ли украинцам изменений на рынке жилья этой осенью, а также есть ли смысл гражданам инвестировать в недвижимость.

По словам эксперта, на рынке жилья не ожидается этой осенью значительных изменений. «Рецессия экономики, политическая неопределенность и предстоящий очередной локдаун отражаются на поведении покупателей, — отмечает Михаил Артюхов.

Количество сделок не растет в сегменте покупки жилья, при этом ожидается незначительный рост спроса на рынке аренды жилья на 5−10%».

Михаил Артюхов подчеркивает, что эксперты рынка прекратили давать статистику количества сделок из-за критически низких значений за последние 20 лет.

«Сегодня рынок недвижимости по количеству сделок напоминает 2001 год. Порядка 1000−1500 продаж и 400−500 аренд в столице и пригороде ежемесячно не внушает оптимизм застройщикам и профессиональным инвесторам, — поясняет он. — Одновременно, других альтернатив для инвестиционного капитала немного. Поэтому рынок спит и вряд ли активность изменится до первого полугодия 2022 года. Поэтому сейчас хорошее время инвестировать».

Справка Finance.ua:

Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам в январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине. Больше всего жилья по площади принято:

в Киевской области — 703,8 тыс. кв. метров; Львовской области — 699,6 тыс. кв. метров; Киеве — 512,8 тыс. кв. метров; Одесской области — 425,9 тыс. кв. метров.

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