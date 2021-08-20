Где в Украине строят больше всего жилья

Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам в январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, всего принято 4 млн 797,2 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Больше всего жилья по площади принято:

в Киевской области – 703,8 тыс. кв. метров;

Львовской области – 699,6 тыс. кв. метров;

Киеве – 512,8 тыс. кв. метров;

Одесской области – 425,9 тыс. кв. метров.

В Луганской области строительство жилья почти не ведется.



Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

по данным исследования, которое по заказу компании M4U провела компания Gradus, 45% украинцев хотят купить квартиру, и только для 6% это возможно;

в течение января-июня средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева была в диапазоне 1690,9-1809,8 $/м2;