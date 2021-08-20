Где в Украине строят больше всего жилья

Государственная служба статистки обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам в январе-июне 2021 года. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, всего принято 4 млн 797,2 тыс. кв. метров общей площади жилья.
Больше всего жилья по площади принято:
В Луганской области строительство жилья почти не ведется.
Таблица: РБК-Украина
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