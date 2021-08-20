В Сингапуре открыта огромная плавучая солнечная электростанция

Власти Сингапура открыли огромную плавучую солнечную ферму на Тенгеском водохранилище. Инновационное предприятие, которое построила компания Sembcorp Industries, является одной из крупнейших электростанций такого типа в мире, – сообщает Euronews.

Электростанция мощностью 60 МВт состоит из 122 тысяч солнечных панелей и занимает площадь в 45 га – это примерно 45 футбольных полей. Объект должен помочь Сингапуру к 2025 году нарастить производство солнечной энергии в четыре раза.

Сингапур, хоть и является маленьким островным государством, имеет большие проблемы с сокращением выбросов. Страна занимает 29 место по объему углекислого газа на душу населения – по данным 2019 года на одного человека приходилось 9,1 тонны. К тому же остров плотно заселен, поэтому достаточно сложно выделить место для внедрения «зеленых» инициатив.

В этом году Сингапур построил уже одну плавучую солнечную электростанцию в проливе Джохор, по которому проходит граница с Малайзией. К морскому дну прикрепили около 13 тысяч солнечных панелей, способных вырабатывать 5 МВт электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 1,4 тыс. квартир.

Сингапур стал активно заниматься «озеленением» своей экономики. В ближайшие годы в стране появятся новые методы учета выбросов углекислого газа, а национальным компаниям придется платить более высокий налог на его эмиссию.