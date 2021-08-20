В Сингапуре открыта огромная плавучая солнечная электростанция

Власти Сингапура открыли огромную плавучую солнечную ферму на Тенгеском водохранилище. Инновационное предприятие, которое построила компания Sembcorp Industries, является одной из крупнейших электростанций такого типа в мире, – сообщает Euronews.
Электростанция мощностью 60 МВт состоит из 122 тысяч солнечных панелей и занимает площадь в 45 га – это примерно 45 футбольных полей. Объект должен помочь Сингапуру к 2025 году нарастить производство солнечной энергии в четыре раза.
Сингапур, хоть и является маленьким островным государством, имеет большие проблемы с сокращением выбросов. Страна занимает 29 место по объему углекислого газа на душу населения – по данным 2019 года на одного человека приходилось 9,1 тонны. К тому же остров плотно заселен, поэтому достаточно сложно выделить место для внедрения «зеленых» инициатив.
В этом году Сингапур построил уже одну плавучую солнечную электростанцию в проливе Джохор, по которому проходит граница с Малайзией. К морскому дну прикрепили около 13 тысяч солнечных панелей, способных вырабатывать 5 МВт электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 1,4 тыс. квартир.
Сингапур стал активно заниматься «озеленением» своей экономики. В ближайшие годы в стране появятся новые методы учета выбросов углекислого газа, а национальным компаниям придется платить более высокий налог на его эмиссию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Компания «Укравтодора» за полгода получила 73,5 млн грн убытковВчера, 10:46 - 489 5
Дмитрий Соболев: о шагах, которые могут помочь Украине преодолеть контрабандуВчера, 10:33 - 730 5
Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газВчера, 11:07 - 1411 4
НБУ стал убыточным и планирует сократить отчисления в госбюджет почти в два разаВчера, 14:11 - 1894 3
Украина готовит первую миссию на Луну в 2022 годуВчера, 20:00 - 382 2
Кому не будут выдавать е-больничный — разъяснение Пенсионного фондаВчера, 08:16 - 14025
Какую недвижимость нужно указать при заполнении одноразовой добровольной декларацииВчера, 09:00 - 5361
Когда выходят на пенсию граждане разных стран (инфографика)Вчера, 08:03 - 3137 1
Как онлайн узнать размер начисленной субсидииВчера, 14:00 - 2514
Примеры заполнения добровольной декларацииВчера, 11:45 - 2333 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1136
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 694
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2006 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3401 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1370 5