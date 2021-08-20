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Биткоин упал в цене – за ним последовали другие криптовалюты

Биткоин упал в цене – за ним последовали другие криптовалюты

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник, 30 августа, упал в цене.

Согласно курсу на Минфине, за последний день он подешевел на 554,34 доллара (-1,14%). К 9:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 907 долларов.

Цена других криптовалют:

  • Ethereum — 3168 долларов (-0.77%);
  • Litecoin — 172,19 долларов (-3.03%);
  • NEO — 53,11 долларов (-2.07%).

Что говорят эксперты. Прогнозы специалистов касательно стоимости криптовалют, в особенности — биткоина — весьма оптимистичны. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым «золотом».

В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;

По материалам Сегодня
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