Биткоин упал в цене – за ним последовали другие криптовалюты

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник, 30 августа, упал в цене.

Согласно курсу на Минфине, за последний день он подешевел на 554,34 доллара (-1,14%). К 9:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 907 долларов.

Цена других криптовалют:

Ethereum — 3168 долларов (-0.77%);

Litecoin — 172,19 долларов (-3.03%);

NEO — 53,11 долларов (-2.07%).

Что говорят эксперты. Прогнозы специалистов касательно стоимости криптовалют, в особенности — биткоина — весьма оптимистичны. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым «золотом».

В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;