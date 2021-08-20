Компания «Укравтодора» за полгода получила 73,5 млн грн убытков

Компания «Автомобильные дороги Украины» отчиталась о миллионных убытках за первое полугодие.
Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины», входящая в сферы управления «Укравтодора», отчиталась о 73,5 млн убытков за первое полугодие 2021 года. Об этом говорится в отчете о выполнении финансового плана компании, сообщает «Марлин».
В пояснительной записке предприятия убытки обосновываются рядом факторов:
В состав автомобильных дорог входят 33 дочерних предприятий. За второй квартал 2021 года чистый убыток получили 18 из них. Наибольшие убытки получили Луганский облавтодор — 7,9 млн грн; Ровенский — 7,2 млн грн и Черкасский — 7,2 млн грн. Наибольшие доходы получили автодоры Николаевской области в сумме 6,1 млн, Донецкой — 3,4 млн грн, Сумской — 3,2 млн грн.
Государственная компания «Автомобильные дороги Украины» также управляет оздоровительным комплексом «Подолье» на Хмельнитчине и пансионатом «Дорожник» недалеко от Бердянска, в Запорожской области. Оба объекта также отчитались об убытках на сумму 800 тыс. грн за второй квартал этого года.
По состоянию на июнь «Автомобильные дороги Украины» имеют долговых обязательств на сумму 3,5 млрд грн. Причем за аналогичный период прошлого года эта сумма была меньше — 2,9 млрд грн.
По результатам 2020 года государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» отчиталась о чистых убытках на сумму 130 млн грн.
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