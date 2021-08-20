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Центральный банк Афганистана ограничил снятие средств до 200 долларов в неделю

Центральный банк Афганистана ограничил снятие средств до 200 долларов в неделю

Центральный банк Афганистана (Da Afghanistan Bank) в официальной директиве приказал всем частным и международным банкам ограничить снятие средств со счетов для своих индивидуальных клиентов до 200 долларов, что соответствует 2 тысячам афганских фунтов стерлингов в неделю.

Об этом информирует The Khaama Press.

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В директиве отмечается, что решение “принято после возникновения финансовых трудностей в Афганистане и будет носить временный характер”.

Решение было принято через несколько часов после того, как сотни людей вышли на улицы Кабула и протестовали против закрытия банков.

Центральный банк Афганистана также дал указание всем частным банкам в Афганистане возобновить свою деятельность “на основе принципов и законов центрального банка”.

“Владельцам всех связанных компаний и индивидуальных счетов разрешено переводить деньги электронным способом”, – говорится в директиве.

Причина в том, что с тех пор, как талибы вошли в Кабул 15 августа, банковское обслуживание для населения стало недоступным. Люди столкнулись с серьезными проблемами, работодатели не могут выплачивать заработную плату, а у сотрудников заканчиваются деньги, что привело к кризису.

По материалам УНН
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