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Украинские потребители в прошлом году уплатили в госбюджет ₴416 миллиардов

Украинские потребители в прошлом году уплатили в госбюджет &#8372;416 миллиардов

Украинские потребители в прошлом году уплатили в государственный бюджет 416 млрд грн, что составляет 37% всех поступлений.

Об этом во время презентации исследования о роли украинского потребителя в экономике сказал сотрудник Института экономико-правовых исследований им. В. К. Мамутова НАН Украины Андрей Лыга.

«Доля украинских потребителей в 2020 году составила 73,4% при формировании ВВП по расходам. Это составляет 3 трлн 79 млрд гривень в денежном эквиваленте. По нашим расчетам, доля потребителей в наполнении государственного бюджета составила 37% от всех доходов бюджета. В денежном выражении это составляет 416 млрд гривень», — сказал Лыга.

Он отметил, что доля потребителей в наполнении бюджета была рассчитана, базируясь на доле потребителей в уплате двух основных налогов, которые платятся потребителями — это налог на добавленную стоимость и акцизный налог.

«Мы брали данные для нашего исследования с официальных сайтов государственных органов», — отметил Лыга.

По материалам Укринформ
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