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Женщина с ирокезом. Visa купила NFT токен за $150 тысяч

Женщина с ирокезом. Visa купила NFT токен за $150 тысяч

18 августа международная платежная система Visa купила NFT токен за $150 тысяч.

Об этом сообщает Forbes.

Купленный Visa NFT токен – это изображение женского персонажа с ирокезом, большими зелеными глазами и ярко-красной помадой. Компания заплатила за пиксельное произведение искусства под названием CryptoPunk 7610 криптовалютой эфир (49,5 единицы). Сделку помог осуществить банк Anchorage, недавно получивший лицензию.

«Мы считаем, что NFT сыграют по-настоящему важную роль для будущего розничной торговли и соцсетей, развлечений и коммерции. Поэтому мы хотели понять на собственном опыте, что нужно для того, чтобы покупать, хранить и использовать NFT-токены. Мы сотрудничали с Anchorage, чтобы получить необходимые знания и научиться помогать нашим клиентам ориентироваться в этой сфере», – пояснил Ки Шеффилд, руководитель криптовалютного подразделения в Visa.

Личность продавца не раскрывается. Сделка была проведена с помощью смарт-контракта на основе Ethereum и децентрализованного программного обеспечения на блокчейне.

По материалам НВ
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