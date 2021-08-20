JBL представила беспроводные наушники Under Armor

Компания JBL выпустила беспроводные наушники для спортсменов, которые выйдут на рынок под брендом спортивной одежды Under Armor.
На рынке UA Project Rock Over-Ear Training появятся в единой версии черного цвета.
Стоимость наушников составит $250.
Накладные наушники UA Project Rock Over-Ear Training, в работе над которыми принимал участие актер Дуэйн «Скала» Джонсон, получили защиту от влаги по стандарту IPX4 и обработку специальными материалами, которые отводят влагу и быстро сохнут. Съемные амбушюры можно стирать по мере загрязнения.
Заявлено, что новинка может работать до 45 часов (с активированным шумопоглощением – до 35 часов), а за пять минут зарядки аксессуар получает энергии на два часа работы.
В наушниках есть система активного шумоподавления и режим прозрачности для общения, также предусмотрены особые настройки для более качественного звучания. Поддерживается работа с голосовыми ассистентами Google и Amazon.
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