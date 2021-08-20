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JBL представила беспроводные наушники Under Armor

JBL представила беспроводные наушники Under Armor

Компания JBL выпустила беспроводные наушники для спортсменов, которые выйдут на рынок под брендом спортивной одежды Under Armor.

На рынке UA Project Rock Over-Ear Training появятся в единой версии черного цвета.

Стоимость наушников составит $250.

Накладные наушники UA Project Rock Over-Ear Training, в работе над которыми принимал участие актер Дуэйн «Скала» Джонсон, получили защиту от влаги по стандарту IPX4 и обработку специальными материалами, которые отводят влагу и быстро сохнут. Съемные амбушюры можно стирать по мере загрязнения.

Заявлено, что новинка может работать до 45 часов (с активированным шумопоглощением – до 35 часов), а за пять минут зарядки аксессуар получает энергии на два часа работы.

В наушниках есть система активного шумоподавления и режим прозрачности для общения, также предусмотрены особые настройки для более качественного звучания. Поддерживается работа с голосовыми ассистентами Google и Amazon.

По материалам Mind
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