0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Скорость 100 км/ч и запас хода до 200 км: представлен электромобиль Chery QQ Sport

Скорость 100 км/ч и запас хода до 200 км: представлен электромобиль Chery QQ Sport

В конце этой недели стартовала Международная выставка автомобилей и аксессуаров (Motor Show Chengdu 2021) в Чэнду, Китай, где компания Chery представила электромобиль Chery QQ Sport.

Напомним, на этой неделе в Китае в продажу поступил новый электромобиль Chery QQ Ice Cream, который предлагается по цене от 4 600 долларов. Chery QQ Sport построен на базе Chery QQ Ice Cream с новыми декоративными элементами.

Chery QQ Sport имеет новые бамперы и обвесы, чёрные фары, а также агрессивную окраску кузова с доминированием чёрного цвета. Также была показана ещё одна, явно женская версия, цвета которой — розовый и белый — говорят сами за себя.

Габариты Chery QQ Ice Cream составляют 2980 х 1496 х 1637 мм при колёсной базе 1960 мм и снаряжённой массе 743 кг. Салон вмещает четырёх взрослых. Мощность электромотора составляет 27 л.с., автомобиль может разгоняться до 100 км/ч и проезжать без подзарядки до 200 км.

Пока что компания ничего не говорила о планах по выпуску новых машин за пределами Китая, однако, скорее всего, это вопрос времени, так как автомобили Chery пользуются большим спросом во многих странах мира.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.