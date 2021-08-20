Скорость 100 км/ч и запас хода до 200 км: представлен электромобиль Chery QQ Sport

В конце этой недели стартовала Международная выставка автомобилей и аксессуаров (Motor Show Chengdu 2021) в Чэнду, Китай, где компания Chery представила электромобиль Chery QQ Sport.
Напомним, на этой неделе в Китае в продажу поступил новый электромобиль Chery QQ Ice Cream, который предлагается по цене от 4 600 долларов. Chery QQ Sport построен на базе Chery QQ Ice Cream с новыми декоративными элементами.
Chery QQ Sport имеет новые бамперы и обвесы, чёрные фары, а также агрессивную окраску кузова с доминированием чёрного цвета. Также была показана ещё одна, явно женская версия, цвета которой — розовый и белый — говорят сами за себя.
Габариты Chery QQ Ice Cream составляют 2980 х 1496 х 1637 мм при колёсной базе 1960 мм и снаряжённой массе 743 кг. Салон вмещает четырёх взрослых. Мощность электромотора составляет 27 л.с., автомобиль может разгоняться до 100 км/ч и проезжать без подзарядки до 200 км.
Пока что компания ничего не говорила о планах по выпуску новых машин за пределами Китая, однако, скорее всего, это вопрос времени, так как автомобили Chery пользуются большим спросом во многих странах мира.
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