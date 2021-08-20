Huawei запатентовала камеру для смартфонов с переменной диафрагмой

Современные зеркальные и беззеркальные камеры в большинстве своем оснащаются объективами с переменной диафрагмой, и вскоре они будут массово использоваться в смартфонах.

Объективы с переменной диафрагмой уже получили некоторые смартфоны Samsung и Sony. Судя по недавно зарегистрированному патенту Huawei, она тоже рассматривает использование такой функциональности в своих устройствах.

Команда LetsGoDigital объединила статичные изображения из патента в анимацию, показывающую, как изменяется диафрагма. Конструкция включает шесть лепестков, которые, синхронно двигаясь, уменьшают или увеличивают поток света, падающий на датчик изображения.

Особенностью диафрагмы для камеры, используемой в смартфоне, является жесткое ограничение по размерам. Двигать лепестки может электромагнитный или пьезоэлектрический привод.