Присвоили более миллиона на ремонте дорог после наводнения: СБУ разоблачила чиновников на Буковине

СБУ раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий масштабного наводнения в Черновицкой области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«СБУ раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий масштабного наводнения, от которого в июне 2020 года пострадала Черновицкая область. По имеющейся информации, подрядчик не выполнил аварийно-восстановительные работы в полном объеме, что позволило присвоить бюджетные средства в размере 1,3 млн грн», — говорится в сообщении.
Фото: СБУ
По предварительной информации, к сделке причастны подрядчик, выполнявший работы, а также чиновник, осуществлявший технический надзор.
Отмечается, что соглашение о проведении капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По договору стоимость работ составляла более 5,5 млн грн.
Фото: СБУ
«Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы не выполнены в полном объеме, что позволило злоумышленникам присвоить 1,3 млн грн государственных средств», — говорится в сообщении.
Сейчас одному из участников схемы объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все причастные.
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