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В Украине предлагают запретить отключение ТКЭ от энергоснабжения в отопительный сезон

В Украине предлагают запретить отключение ТКЭ от энергоснабжения в отопительный сезон

Ассоциация «Укртеплокоммунэнерго» предлагает разработать в Украине механизм автоматической корректировки тарифа на тепловую энергию, а также запретить отключение объектов ТКЭ от энергоснабжения в течение отопительного периода.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

«Ассоциация „Укртеплокоммунэнерго“ уже предоставила органам государственной власти дорожную карту преодоления кризиса в ТКЭ, предложив первоочередные антикризисные меры», — говорится в сообщении.

В частности, тепловики предлагают внести изменения в Закон Украины «О теплоснабжении» относительно запрета отключения объектов ТКЭ от энергоснабжения в отопительный период и разработать механизм автоматической корректировки тарифа на тепловую энергию из-за изменения цены на газ и электроэнергию.

Также предлагается закрепить на законодательном уровне, что ТКЭ рассчитываются за энергетические ресурсы лишь на условиях 100% наложенного платежа.

Кроме того, по мнению ассоциации, следует вернуться к механизму определения стоимости распределения газа, который действовал по состоянию на 1 января 2020 года.

По убеждению теплопроизводителей, Кабинет Министров должен принять решение об использовании предприятиями ТКЭ украинского газа собственной добычи по прямым договорам с АО «Укргаздобыча» без посредничества НАК «Нафтогаз Украины», по цене не более 4 000 грн за 1 тыс. кубометров.

«Это позволит вдвое уменьшить стоимость тепловой энергии и обеспечить 100% оплату ТКЭ за потребленный природный газ и удержать стремительный рост тарифов на тепло», — объясняют в ассоциации.

По материалам Укринформ
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